弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
弟弟都訂婚了，姊姊還沒有找朋友，你說姊姊尷尬不？河南許昌一個博三女生日前參加弟弟的訂婚宴，想起媽媽私下跟她念叨，總怕被親戚笑話「家裡有個沒結婚的大齡女兒」，當場就做出了一個讓所有人都沒想到的舉動，引發網路討論。
據大皖新聞報導，宴席期間，這名女生逐一走向熟識的親戚詢問：「三奶，你笑話我媽了嗎？」「叔，你笑話了嗎？」一圈問下來，沒人當眾承認自己說過。
在小地方的人情社會裡，閒話從來不會當面說，但那些拐彎抹角的試探、背地裡的指指點點，早就把壓力結結實實壓在了她爸媽身上。女生事後笑著說，婚戀這事順其自然就好，緣分沒來就先過好自己的日子，「人是為了幸福結婚，又不是為了完成結婚的任務才湊合過日子。」
此事也在網路掀起熱議，有人說這個女生不懂人情世故，當眾發難情商太低，也有人誇她伶牙俐齒，活成了很多女生想都不敢想的樣子。
有評論認為，現在網上總有人販賣「大齡未婚女性很慘」的焦慮，這名女學生之所以敢在訂婚宴上公開詢問親戚，恰恰是長年接受教育所帶來的底氣，讓她較不受旁人評價與世俗眼光左右，也更願意為自己的人生選擇發聲。
她在宴席期間逐一走向熟識親戚，直接詢問對方是否曾笑話自己母親，藉此回應家中長期承受的婚戀壓力，也讓現場氣氛瞬間安靜下來。 因為母親私下常擔心她未婚會被親戚議論，這些閒話雖不會明說，卻一直讓家人承受壓力，所以她選擇在場合中直接反問。 她認為婚姻應該建立在幸福與緣分上，不必為了完成結婚任務而勉強湊合過日子，與其迎合外界眼光，不如先把自己的生活過好。
精華 FAQ
她在宴席期間逐一走向熟識親戚，直接詢問對方是否曾笑話自己母親，藉此回應家中長期承受的婚戀壓力，也讓現場氣氛瞬間安靜下來。
因為母親私下常擔心她未婚會被親戚議論，這些閒話雖不會明說，卻一直讓家人承受壓力，所以她選擇在場合中直接反問。
她認為婚姻應該建立在幸福與緣分上，不必為了完成結婚任務而勉強湊合過日子，與其迎合外界眼光，不如先把自己的生活過好。
上一則