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強颱「紅霞」吹翻惠州 雞和魷魚飛上街 民眾海邊撿金鯧

中國新聞組／北京28日電
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戴女士在道路上看到了被吹出了一隻未加工的整雞。(取材自瀟湘晨報)
戴女士在道路上看到了被吹出了一隻未加工的整雞。(取材自瀟湘晨報)

強烈颱風「紅霞」26日登陸廣東惠州，帶來14級強風與豪雨，不僅造成路樹倒伏、門窗劇烈搖晃，還有民眾發現整隻生雞和魷魚被狂風吹到街上；颱風過後，大批金鯧魚又被海浪沖上沙灘，吸引民眾前往撿拾，形成罕見景象。

據央視新聞報導，今年第12號颱風「紅霞」於26日凌晨3時50分左右在廣東省惠州市惠東縣平海鎮登陸，登陸時中心附近最大風力14級、風速每秒45公尺，中央氣象台同步發布颱風藍色、暴雨橙色及強對流黃色預警。

惠州市惠城區居民戴女士向瀟湘晨報表示，雖然事先知道颱風將登陸，但26日凌晨4時30分至5時仍被狂風吹打門窗的巨響驚醒，「當時陽台和房間的門都在劇烈晃動」，她擔心風勢持續增強，整夜透過手機關注颱風動向，幾乎徹夜未眠。

她表示，直到上午10時左右風雨趨緩，才和弟弟外出查看，發現多棵大型路樹被連根拔起，周圍地磚也遭掀翻，部分道路被倒樹阻斷。她還在街上看到一隻未烹調的雞和一隻魷魚，推測可能是附近住家門窗受損，被強風吹出屋外。

另一方面，颱風過境後，惠州沿海多處深海養殖網箱遭巨浪沖毀，大量接近收成的金鯧魚逃逸，其中不少被海浪沖上岸。據媒體報導，不少民眾帶著水桶、編織袋前往海邊撿魚，有人短短2個多小時就撿到50多公斤，笑說金鯧魚市價1斤20多元人民幣，這次可說是「天上掉下來的福利」。

不過，當地應急、漁業及疾控部門提醒，颱風過後近海仍可能存在暗流、離岸流及尖銳雜物等危險，長時間曝曬的海魚也可能因汙染或腐敗滋生細菌，呼籲民眾注意安全，並避免前往受災養殖區撿拾海產。

從網絡流傳畫面可見，颱風後海岸線遍布銀白色金鯧魚。（取材自微博）
從網絡流傳畫面可見，颱風後海岸線遍布銀白色金鯧魚。（取材自微博）

戴女士在道路上看到了被吹出了未加工的魷魚。(取材自瀟湘晨報)
戴女士在道路上看到了被吹出了未加工的魷魚。(取材自瀟湘晨報)

精華 FAQ

  • 紅霞於26日凌晨登陸惠州市惠東縣平海鎮，中心附近最大風力達14級、風速每秒45公尺，並伴隨豪雨，中央氣象台也同步發布多項警報。

  • 惠城區居民表示，風雨趨緩後外出查看時，看到多棵路樹被連根拔起、道路被阻斷，街上還有一隻未烹調的雞與一隻魷魚，疑似被強風吹出屋外。

  • 因為沿海深海養殖網箱遭巨浪沖毀，大量接近收成的金鯧魚逃逸並被海浪沖上岸，吸引民眾撿拾；但官方提醒近海仍有暗流、雜物與魚體污染風險。

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