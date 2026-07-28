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「月經量」 川男檢驗單出現荒謬3字 醫院認了低級錯誤

中國新聞組／北京28日電
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重慶一男子檢驗申請單上出現「月經量」等字樣，事件迅速登上熱搜。(取材自觀察者網)
重慶一男子檢驗申請單上出現「月經量」等字樣，事件迅速登上熱搜。(取材自觀察者網)

四川重慶一名26歲男子近日前往醫院就診時，竟在自己的檢驗申請單上看到「月經量」等字樣，這起荒謬烏龍事件隨即在網路引發熱烈討論。涉事醫院事後發布通報，證實係涉事醫師在填寫電子病歷時不當複製貼上所致，已向患者致歉並對責任醫師進行扣罰績效等嚴肅處分。

據了解，該名26歲男子於7月24日因左上腹脹痛，前往重慶大學附屬江津醫院（江津區中心醫院）消化內科就診。然而，當他拿到檢驗申請單時，卻赫然發現性別明確標註為「男」的單據上，現病史一欄末尾竟然寫著「月經量，提前」等婦科專屬病史描述。

針對這起離奇的診療文書錯誤，重慶大學附屬江津醫院26日發布調查通報說明。院方表示，經核查，該事件係張姓診察醫師在操作電子文書系統時，不當使用「複製貼上」功能，誤將上一位女性患者的診療資訊整段錄入該男性患者的申請單中，且提交前未仔細核對，才導致這起低級錯誤。

院方強調，此事件僅屬於醫療文書書寫錯誤，患者實際接受的檢查項目（D-二聚體檢測）與其病情診治相符，並未對患者的實際診療過程與結果造成不良影響。院方已於第一時間聯繫患者誠懇致歉，並重新開具準確規範的檢驗單據。

通報指出，針對涉事張姓醫師，醫院已進行嚴肅批評教育，取消其年度評優評先資格、扣罰績效，並安排其參加病歷書寫專項訓練，同時宣布將優化電子病歷系統的校驗與彈窗提醒功能，嚴禁未經校驗跨患者複製貼上。

這起事件曝光後迅速登上熱搜，引發廣大網友的討論與圍觀。不少網友以幽默口吻調侃：「醫學奇蹟！連男同胞的月經問題都被攻克了」、「這下真的體會到女生的痛苦了」。

但更多網民與媒體評論則對此表達了嚴肅的憂慮，指出「病歷不是寫作練習，更不能當成流水線作業，複製貼上雖然省事，但背後折射出的是部分醫護人員對病患安全的忽視與敷衍態度」、「連性別這種最基本的資訊都能出錯，讓人不得不懷疑後續的診斷與用藥是否真的安全」。

也有網友呼籲，醫療機構在追求效率的同時，更應落實病歷品質管控，別讓「低級烏龍」抹殺了醫患之間的信任。

醫療文書是診療過程的重要依據，關乎患者的生命健康與醫療安全。這起「男子出現月經量」的烏龍事件，無疑給所有醫療機構敲響了警鐘——在醫療數位化的時代，技術帶來便利的同時，更需要嚴謹的落實與把關，切莫讓「複製貼上」成為醫療品質的隱形殺手。

精華 FAQ

  • 院方調查後確認，是張姓醫師在操作電子病歷時不當使用複製貼上功能，將上一位女性患者的病史整段誤錄到這名男性患者的申請單中。

  • 院方表示，這只是醫療文書書寫錯誤，實際安排的D-二聚體檢測與患者病情相符，未對檢查流程、診療結果或患者安全造成不良影響。

  • 醫院已向患者致歉，對涉事醫師進行批評教育、扣罰績效並取消年度評優資格，同時要求參加病歷書寫訓練，還將優化系統校驗與提醒功能。

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