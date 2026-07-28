我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

地廣人稀具象化…女花200多元訂內蒙酒店 浴室大到能跑步

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
客房內景。（取材自美團）
客房內景。（取材自美團）

一名遊客日前分享入住內蒙古鄂爾多斯一家酒店的影片，形容「第一次對內蒙古地廣人稀有了實感」，一晚200多元（人民幣，下同）的房間，不僅附設衣帽間，衛浴空間還「可以跑步」，影片曝光後引發熱議，吸引逾25萬人按讚、留言與分享。

據極目新聞報導，影片發布者唐女士表示，自己來自重慶，7月6日與朋友入住鄂爾多斯市達拉特旗維也納智好酒店（明禾大廈店），當時兩間大床房一晚共469元，平均每間200多元。她說，房間感覺約有70、80平方公尺，裝潢新穎、乾淨又寬敞，因此拍下影片留念。

唐女士表示，入住當天房源充足，飯店主動將她們升等為豪華大床房，也因為房間空間夠大，才讓她留下深刻印象。

影片曝光後，不少網友直呼羨慕，有人留言詢問「這是真的嗎？」也有人敲碗求酒店名稱和地址，表示打算前往自駕旅行。

記者查詢訂房平台發現，目前該飯店標準房每晚259元人民幣，標準大床房259元，高級大床房283元，豪華大床房317元。

酒店櫃檯人員表示，目前正值暑假旅遊旺季，房價較先前上漲數十元。標準大床房面積約32平方公尺，高級及豪華大床房均為68平方公尺，皆配有衣帽間，空間確實相當寬敞。

客房衣帽間。（取材自受訪者抖音帳號）
客房衣帽間。（取材自受訪者抖音帳號）

精華 FAQ

  • 因為她入住鄂爾多斯一家酒店時，發現房間與衛浴空間都非常寬敞，浴室大到可以跑步，還附設衣帽間，讓她對內蒙古的地域感受特別深刻。

  • 唐女士與朋友7月6日入住達拉特旗維也納智好酒店，兩間大床房一晚共469元，平均每間200多元，且因房源充足，飯店還主動升等為豪華大床房。

  • 訂房平台顯示，該飯店標準房與標準大床房每晚259元，高級大床房283元，豪華大床房317元；櫃檯則表示，高級與豪華大床房約68平方公尺，空間相當大。

上一則

香港八大高校新變革 3大學招聘校長 葉劉稱港大招募不難

下一則

「月經量」 川男檢驗單出現荒謬3字 醫院認了低級錯誤

延伸閱讀

一天50元還是冷清…大理古城民宿 10萬張床位空了一半

一天50元還是冷清…大理古城民宿 10萬張床位空了一半
女藝人用訂房網站驚見價格「會員貴兩成」：5招避價差陷阱

女藝人用訂房網站驚見價格「會員貴兩成」：5招避價差陷阱
吸引遊客回頭 賭城推出全包方案

吸引遊客回頭 賭城推出全包方案
遊歷58個國家 酒店繼承人公開挑飯店心法：再美也不住馬路邊

遊歷58個國家 酒店繼承人公開挑飯店心法：再美也不住馬路邊

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

2026-07-24 06:30

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？