地廣人稀具象化…女花200多元訂內蒙酒店 浴室大到能跑步

客房內景。（取材自美團）

一名遊客日前分享入住內蒙古鄂爾多斯一家酒店的影片，形容「第一次對內蒙古地廣人稀有了實感」，一晚200多元（人民幣，下同）的房間，不僅附設衣帽間，衛浴空間還「可以跑步」，影片曝光後引發熱議，吸引逾25萬人按讚、留言與分享。

據極目新聞報導，影片發布者唐女士表示，自己來自重慶，7月6日與朋友入住鄂爾多斯市達拉特旗維也納智好酒店（明禾大廈店），當時兩間大床房一晚共469元，平均每間200多元。她說，房間感覺約有70、80平方公尺，裝潢新穎、乾淨又寬敞，因此拍下影片留念。

唐女士表示，入住當天房源充足，飯店主動將她們升等為豪華大床房，也因為房間空間夠大，才讓她留下深刻印象。

影片曝光後，不少網友直呼羨慕，有人留言詢問「這是真的嗎？」也有人敲碗求酒店名稱和地址，表示打算前往自駕旅行。

記者查詢訂房平台發現，目前該飯店標準房每晚259元人民幣，標準大床房259元，高級大床房283元，豪華大床房317元。

酒店櫃檯人員表示，目前正值暑假旅遊旺季，房價較先前上漲數十元。標準大床房面積約32平方公尺，高級及豪華大床房均為68平方公尺，皆配有衣帽間，空間確實相當寬敞。

客房衣帽間。（取材自受訪者抖音帳號）