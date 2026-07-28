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杭州老闆一腔熱血 買地種300畝玉米 如今收成卻懵了

中國新聞組／即時報導
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玉米還未長成時的畫面。（取材自都市快報）
玉米還未長成時的畫面。（取材自都市快報）

浙江杭州千島湖一家農業公司為打造符合GAP標準的覆盆子種植基地，今年特地套種約300畝玉米與豆類，希望改善土壤、替幼苗遮陰；沒想到玉米長勢良好，預估產量高達20多萬斤，公司負責人商華穎坦言，「種的時候沒在意，幾袋種子種下去，長起來，傻眼了，這麼多玉米，咋收？咋賣？」

都市快報報導，商華穎表示，公司原本從事覆盆子等中藥材收購，為了穩定品質，自2025年起流轉近千畝土地，規畫建設覆盆子GAP種植基地。由於覆盆子幼苗第一年怕烈日曝曬，加上新開墾土地較為貧瘠，因此決定在田間套種玉米與豆類。

她指出，豆類具有固氮作用，可增加土壤養分；玉米根系則能改善土壤結構，秸稈腐化後還能形成天然有機質，吸引蚯蚓繁殖，提升土壤活力，因此今年4、5月便種下300多畝玉米。「種下去的時候是一腔熱血，沒想過收成這個問題。」

農業部門估算，兩塊地的鮮玉米總產量約20萬至30萬斤，更急人的是，玉米多長一天就會老一些。山區無法使用大型機械採收，只能仰賴人工。

商華穎也曾考慮加工成玉米碴或玉米粉，但須經曬乾、加工及取得相關認證，成本不低；開放民眾採摘則因山區道路崎嶇、高溫炎熱及可能有蛇類出沒，存在安全疑慮。

有人建議直接讓玉米爛掉作肥料，但商華穎認為，若能順利採收，不僅能減少浪費，也能讓附近村民獲得工作機會。她表示，目前基地聘用的採收人員多為65歲至85歲長者，若能持續採收，每人每天可獲得100至200元人民幣的收入。

面對大量玉米即將成熟，商華穎已嘗試直播銷售、社區團購等方式，希望盡快替這批高山玉米找到市場，避免心血付諸流水。

商華穎買的地。（取材自都市快報）
商華穎買的地。（取材自都市快報）

商華穎種出大量玉米。（取材自都市快報）
商華穎種出大量玉米。（取材自都市快報）

精華 FAQ

  • 公司原本要建設覆盆子GAP種植基地，因幼苗怕烈日、土地又偏貧瘠，才在田間套種玉米與豆類，希望藉由遮陰、固氮與改善土壤結構來提升地力。

  • 因為原本只是為了改良土壤順手種下，沒特別計畫銷售，結果300多畝玉米長得很好，預估總產量高達20萬至30萬斤，突然面臨怎麼收、怎麼賣的問題。

  • 山區無法使用大型機械，只能靠人工採收，且玉米越晚採越老；加工成玉米碴或玉米粉又涉及曬乾、加工與認證成本，因此公司正透過直播和社區團購找市場。

農業部

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