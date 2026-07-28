「沒見過這麼多錢」廈門租客掃出4萬現金 房東也不知哪來
廈門一名女子簽下租屋合約，帶著兩名女兒到新家打掃時，竟意外從主臥衣櫃頂端抖落出4萬元人民幣現金。面對這筆「天降之財」，她一度猶豫，但很快決定聯絡房東並報警。目前事發已超過半個月，房東也不知道失主是誰，與警方持續協助尋找現金的主人。
海峽導報報導，張倩（化名）7月9日簽下廈門蓮前西路一處住宅租約，當天上午帶著12歲的大女兒周馨怡與11歲的小女兒周詩雨前往打掃。母女3人分工整理房間，不到半小時，姊妹倆在主臥整理衣櫃時，因踮腳拉下一塊放在櫃頂的布，沒想到布一掉落，竟有大把現金散落一地。
周詩雨回憶，「當時滿地都是錢，我們都懵了，從來沒見過那麼多錢。」姊姊周馨怡也說，看到那一幕「完全懵了」，兩人第一時間就是大聲叫媽媽過來。
張倩趕到主臥後，看見滿地現金也愣住了。她坦言：「說實話，我也懵了，第一反應是叫孩子不要碰、不要踩。」她透露，自己曾有短暫動念，「有一秒鐘想過要不要不告訴別人，但也就兩秒鐘吧，理智就回來了。」
當天上午約11時30分，房東趕到現場，雙方當面清點現金，共計4萬元人民幣，另有4個銀行封條。房東隨後開立收據收回現金，表示將協助尋找失主。
為盡快找到失主，張倩隔天又主動前往轄區派出所報案，由警方與房東共同展開協尋。她表示，4萬元對自己並非小數目，但從小受到祖父母教育，「別人的東西不能拿，也不能占有」，因此認為交由房東暫時保管，再由警方介入監督，不僅是保護自己，也是給孩子最好的身教。
張倩說，希望透過這件事告訴兩個女兒：「遇到不義之財，不應該占為己有，要主動交出來，尋找真正的失主，以後遇到類似情況，可以走媽媽這條路。」大女兒周馨怡也表示，「我覺得媽媽做得很好，她給我樹立了一個好榜樣。」
事發至今已超過半個月，失主仍未出面。
她在7月9日簽約後，帶著2名女兒到新租屋打掃，姊妹倆整理主臥衣櫃時把櫃頂的布拉下，才讓大把現金突然散落一地。 張倩先阻止孩子碰觸現金，接著通知房東到場清點，確認共有4萬元與4個銀行封條，之後再主動到派出所報案，交由警方協助追查。 事發至今已超過半個月，房東與警方仍持續協助尋找失主，但目前還沒有人出面認領這筆4萬元現金，來源與主人仍未明。
精華 FAQ
她在7月9日簽約後，帶著2名女兒到新租屋打掃，姊妹倆整理主臥衣櫃時把櫃頂的布拉下，才讓大把現金突然散落一地。
張倩先阻止孩子碰觸現金，接著通知房東到場清點，確認共有4萬元與4個銀行封條，之後再主動到派出所報案，交由警方協助追查。
事發至今已超過半個月，房東與警方仍持續協助尋找失主，但目前還沒有人出面認領這筆4萬元現金，來源與主人仍未明。
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