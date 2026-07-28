感受「北京中軸線」 正陽門城樓修繕6年完工 重新對外開放

歷經六年修繕，北京正陽門城樓本月27日起重新對外開放。(新華社)

經過系統性保護修繕與整治提升，位於北京中軸線上的正陽門城樓，時隔六年，本月27日起重新對外開放。

新華社指出，正陽門城樓位於天安門 廣場南端，始建於明永樂十七年（1419年），明清時期與正陽門箭樓、甕城等共同構成一組兼具防禦性和禮儀性的城門建築群。正陽門城樓1991年起對社會開放，2020年起因保護修繕暫停開放，2025年底完成修繕。

北京市文物局局長張立新表示，近一年來，故宮乾隆花園、養心殿以及天壇神樂署先後重新向社會開放。正陽門城樓的恢復開放，為觀眾再添一處近距離感知北京中軸線遺產價值的文化空間。

歷史上正陽門多次被焚燬、又多次被重建，為解決文物建築本體的安全隱患，此次正陽門城樓的修繕內容包括屋面挑頂、大木構件加固，地仗修補、內外檐油飾等。

從正陽門城樓可南眺正陽門箭樓、北看毛澤東紀念堂、東覽國家博物館、西望人民大會堂。

中新社報導，正陽門城樓基本陳列展覽目前同步展出「巍巍正陽」。展品中，琉璃望獸是正陽門城樓屋頂正脊兩端的琉璃構件，為正陽門城樓修繕時替換下的建築原件。望獸是中國傳統建築中重要的構件，不僅具有封固屋脊、防止雨水滲漏的實用功能，還承載著防火闢邪的文化寓意。

正陽門整體建築模型嚴格按照古建比例復刻，完整還原正陽門城樓、箭樓、甕城的原始整體格局。遊客透過模型可清晰看到正陽門完整的建築形制、結構布局與空間關係，直觀理解其兼具防禦功能與禮制功能的雙重屬性，沉浸式感受中國古建的恢弘規制。

正陽門俗稱「前門」，位於北京市中心天安門廣場南端，為中國古代城市防禦性建築，也是北京城內唯一城樓、箭樓保存完好的城門。(中新社)