比亞迪機器人8月亮相 將在門市第一線為顧客展示新車

比亞迪曾在「迪空間」發布一張人形機器人宣傳海報，海報稱「八月初，有個新朋友，想來認識你」。（取材自迪空間宣傳海報）

中國汽車巨頭比亞迪 表示，計畫8月在「迪空間」發布人形機器人。此前比亞迪曾在「迪空間」發布一張人形機器人宣傳海報，海報稱「八月初，有個新朋友，想來認識你」。外界推測有極大可能是人形機器人產品。

據中國公眾號「迪 fans」訊息，該款機器人機身為1.61公尺，質量為58.5公斤，適配門店接待場景。具體設計方面，該機器人全身31個自由度，靈巧手定位精度±1毫米，可完成整理、拿取等複雜操作；支持6種方言、6門外語實時互譯，搭配360°環視、人臉 / 唇動 / 手勢三重識別。後續將入駐迪空間門店，負責迎賓、車型講解、答疑導購。但實際參數與具體內容仍待比亞迪官方公告。

事實上，比亞迪高官此前便透露將推出人形機器人產品。比亞迪執行副總裁李柯曾表示，他的目標是在每家門店放兩三台機器人。機器人可以為顧客講解，也可以活躍氣氛，甚至能夠展示和演示車輛。李柯認為，面向家庭和服務行業的人形機器人將成為比亞迪的一個巨大市場。李柯預計，機器人銷售顧問有望在未來一兩年具備實際應用條件。

汽車企業集體「跨界」機器人似乎成為行業共識，包括特斯拉 、小鵬汽車、比亞迪，到小米 、奇瑞、現代汽車，再到BMW、賓士等傳統車企，越來越多汽車企業開始將目光投向人形機器人產業。

小鵬汽車是目前中國車企推進速度最快代表。其推出的人形機器人IRON已經具備較高完成度，不僅採用了與智能汽車相同的視覺感知系統，還大量復用了自動駕駛算法和自研AI晶片。按照官方規劃，小鵬希望在2026年底啓動量產，並逐步應用到自身銷售門店及更多商業場景中。