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月之暗面Kimi K3開源 30分鐘登美AI平台趨勢榜

月之暗面Kimi K3開源 30分鐘登美AI平台趨勢榜 華為、阿里宣布接入

記者黃雅慧／即時報導
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月之暗面27日晚間開源Kimi K3模型，Kimi K3僅花半小時便登頂Hugg...
月之暗面27日晚間開源Kimi K3模型，Kimi K3僅花半小時便登頂Hugging Face趨勢榜。圖為月之暗面在上海舉行的2026世界人工智能大會（WAIC）展示Kimi K3。(美聯社)

月之暗面27日晚間開源Kimi K3模型，中國國內外公司隨即宣告接入，Kimi K3僅花半小時便登頂Hugging Face平台趨勢榜。值得注意的是，在美國指控中國AI模型「蒸餾」美國模型下，月之暗面同時公開三項關鍵技術文件內容。

Kimi K3於7月17日凌晨發布，是一個擁有2.8兆參數的混合專家（MoE）模型，具備原生視覺理解能力，並支持100萬token的上下文窗口。該模型驚艷全球科技界，並撼動美國AI股價，甚至有人稱全球迎來「Kimi時刻」。

月之暗面發布模型權重、技術報告，並開源支撐Kimi K3模型訓練的關鍵Infra技術。這意味著，每個人都可以下載並部署Kimi K3模型，無論是用於內部研發，還是嵌入到面向終端用戶的產品中，均可自由使用。

該模型開源後，Hugging Face CEO Clem Delangue發文，Kimi K3在30分鐘內以超過4000個贊登頂趨勢榜，「迄今為止最快的發布增長速度！！」

Kimi K3開源，中國國內公司紛紛接入，華為昇騰CANN宣布，昇騰950全系列、AtlasA3產品支持Kimi K3部署；阿里雲真武M890超節點實例已Day0適配Kimi K3，雙方將進一步展開國產算力合作，千問AI平台和阿里雲百鍊也將提供Kimi K3的模型API。

在海外公司部分，Nebius、Baseten、Fireworks等AI基礎設施廠商也宣布Day0適配Kimi K3；知名AI編程公司Cursor稱已經引入Kimi K3；數字員工Devin開發主體Cognition稱，Kimi K3現已接入Devin桌面客戶端與命令行工具（CLI）。

在其技術報告中，月之暗面詳細介紹了支撐Kimi K3訓練的三項Infra技術：MoonEP、FlashKDA和AgentEnv，覆蓋從高性能通信、高性能算子到分布式RL環境的關鍵鏈路，是支撐Kimi K3訓練效率與穩定性的關鍵。

中國機構分析，月之暗面開源K3模型，有助於國產晶片。國金證券表示，國產開源模型持續實現技術突破，Kimi K3作為全球首個開放3T級模型拉開開源大模型3T時代序幕，3T級別大模型推動行業部署架構轉向超節點集群，國產AI晶片迎來發展機遇。

精華 FAQ

  • Kimi K3在開源後僅30分鐘便以超過4000個贊登上Hugging Face趨勢榜，成為平台上增長最快的發布之一，也顯示其在全球AI社群引發高度關注。

  • 國內方面，華為昇騰CANN、阿里雲真武M890超節點、千問AI平台與阿里雲百鍊都宣布適配或提供API；海外則有Nebius、Baseten、Fireworks、Cursor與Cognition等接入。

  • 月之暗面不僅釋出模型權重與技術報告，還公開MoonEP、FlashKDA、AgentEnv等Infra技術，有助外界部署與研究，也被市場視為推動國產晶片與超節點集群發展的契機。

華為

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