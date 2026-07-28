觀察站／中共政治局會議前瞻 經濟政策料「中間落墨」

中共 中央政治局慣例一月一會，其中7月底會議慣例議經濟。如果依了慣例，會期就在這兩天之間，且會認真議經濟走向，需不需要作出政策調整，或如一些經濟學者猜測的作出重要轉向，於是不少人在猜會議的熱點、焦點、難點、最後是轉折點。但此時此際，倒是可以先看三件事，似可猜出中共領導層將「中間落墨」的取態。

先看一件事，即中共中央機關報的「經濟九評」。這兩年中共中央有重要動作，不論政治還是經濟，都要官媒來作預熱，以人民日報自17日起，一連九天發出九篇經濟述評，已可知是在為中共中央政治局會議作輿論鋪墊，而要九篇那麼多，是因話題不輕鬆，需要在會前把話講透。

這九篇分別從宏觀經濟、高技術製造業、消費、外貿、能源、民生等諸多方面去勾勒中國經濟上半年的主要輪廓，節省大家時間，每篇挑出一句話來說：一是觀察中國經濟，你們要有國際視野，中國經濟在全球主要經濟體中表現突出；二是政策好，很「解渴」，所謂靠前發力、應對有力；三是發展潛力持續釋放，高技術製造業綻放澎湃動能；四是裝備製造業，「壓艙石」作用凸顯；五是服務消費旺、商品消費穩；六是外貿增勢強勁、走勢穩健；七是糧食安全；穩如磐石；八是能源供給，抵住衝擊展現韌性；九是民生保障，紮實有力。

看完人民日報「經濟九評」，會有何心得，不能不同意人民日報九評代表中共領導層的意思，也會相信中共領導層既認定是上半年中國經濟對外有效應對外部衝擊，對內持續平穩發展，哪怎會有重要的政策調整。

看第二件事，信念有點動搖，那是回看到月初，人民銀行也開了個例會，即央行貨幣政策委員會年內第二次會議，這個會議代表中國央行對經濟大勢的判讀，以及其對貨幣政策調整的意圖，那透過一份會議公報稿來表達。中國央行貨幣政策委會議在7月4日召開，但會議公告稿到7月8日才發出，比過往都多拖些時間。懂行的經濟學者說，那應該是等送審稿，稿子沒發回當然沒法公布。如真是送審時間拖了拖，則有多種情況，其中一種是有重要內容要商討。

那就有人花笨功夫來研讀了，讀後感是有一個點敏感內容，即對形勢的判讀，上次會議應該是「供強需弱、外部衝擊」八個字，體現著經濟有雙重壓力；今次例會公告稿最後表述變成「供強需弱、結構分化、外部衝擊」，由八個字變成12字，增加了「結構分化」，由之出現了三重壓力。

那「結構分化」是甚麼呢，大概是指經濟現實中，新質生產力部門正在狂飆，與人工智能相關的集成電路製造、智能車載設備製造等行業增速保持在30%以上；同時有經濟另一面，用簡約的話來說是房地產負增長、固定資產投資下降為經濟老動能已在崩塌。這意味著，中國經濟的內部，已出現嚴重的結構性失衡。而把「結構分化」寫了進去，顯示領導層是討論過和取得要應對的共識了。

第三件事簡單提提，是不僅經濟本身出現「結構分化」，中共體制內外的智囊智庫，也呈現了「策論分化」，簡單說，就是一派認定要真金白銀提振消費，要救救房地產，要建立新的蓄水池，要把實體經濟振作起來；另一派認為，提振消費等沒錯，但要辦好救活至少需要三年，但以「國運大勢」來說不能等也等不起。現在只能大大加力在新質生產力上，全力押注人工智能、新能源等，創造出新的經濟動能，一舉確立中國經濟新國際地位，才不會就此再低沉十年。

有關的討論和爭論內容鮮活得很，但從種種跡象去看，中共決策者不會如有人猜測，完全放下消費、內需、房地產等等，因為中國的社會現實也等不起，那3億多「靈活就業者」靈活的時間已經不多。但同時也不會放下高新科技不推，還會更加用力氣。所以辦法只有一個，叫「中間落墨」，「既要又要」。這種評估對否，很快可得印證。「中間落墨」是一個粵語成語，意思是採取折衷辦法、尋找平衡點或取雙方意見的中間路線。