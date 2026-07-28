「一島一策」守護候鳥遷徙 大連長山群島納入世遺
北京時間7月27日，在南韓釜山舉行的第48屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議傳來捷報。大連長山群島候鳥棲息地成功通過審議，順利納入世界自然遺產。這是中國黃（渤）海候鳥棲息地系列遺產繼2024年後的第二次擴展，不僅讓區域生態保護更趨完整，也向世界展現了海島型保育的成熟經驗。
大公報報導，長山群島位於黃海北部，由195座島礁組成，是「東亞—澳大利西亞遷飛區」海上不可或缺的能量補給站。本次納入世遺的區域廣達4900餘公頃，包含廣鹿島礬坨子、格仙島頭坨子、大耗子島及蚆蛸島南部岩礁帶四大核心區。全域紀錄鳥類最高達255種，更是全球黃嘴白鷺最大的繁殖基地，承載了全球近九成種群的繁育重任，享有「中國黃嘴白鷺之鄉」美譽。
不同於傳統的大陸灘塗濕地，長山群島憑藉獨立島礁特性，創新實行「一島一策」的分區精準管護。例如，廣鹿島礬坨子在繁殖期實施全封閉駐島保護；格仙島頭坨子打造水鳥與猛禽分層棲息景觀；大耗子島專攻冬季越冬；蚆蛸島岩礁帶則兼顧金雕與國家一級保護動物西太平洋斑海豹的繁育。
這套結合陸海統籌、畫設禁漁區並進行常態化海上巡護的特色模式，有效補齊了北方海島候鳥保護的短板。長山群島的成功加入，不僅填補了遺產鏈中的海島生態空白，更為全球海島型棲息地保育樹立了具備高度參考價值的標竿範本。
截至目前，中國已擁有15項世界自然遺產及4項自然與文化雙遺產，總數居世界前列。此次長山群島納入世界遺產，不僅補足黃海北部島嶼生態系統的保護拼圖，也展現中國近年推動國家公園與自然保護地體系建設的成果，進一步強化黃（渤）海候鳥遷飛廊道的完整性與國際保育價值。
因其位於東亞—澳大利西亞遷飛區關鍵節點，擁有完整海島生態與高價值候鳥棲地，且透過分區管護、禁漁與巡護等措施，展現成熟保育成果，順利通過世遺審議。 當地實行「一島一策」管理，廣鹿島繁殖期全封閉保護，格仙島營造分層棲息環境，大耗子島主攻越冬保護，蚆蛸島則兼顧金雕與斑海豹繁育。 長山群島納入世遺補上了黃海北部海島生態空白，提升黃渤海候鳥遷飛廊道完整性，也為全球海島型棲息地保育提供可參考的典範。
精華 FAQ
因其位於東亞—澳大利西亞遷飛區關鍵節點，擁有完整海島生態與高價值候鳥棲地，且透過分區管護、禁漁與巡護等措施，展現成熟保育成果，順利通過世遺審議。
當地實行「一島一策」管理，廣鹿島繁殖期全封閉保護，格仙島營造分層棲息環境，大耗子島主攻越冬保護，蚆蛸島則兼顧金雕與斑海豹繁育。
長山群島納入世遺補上了黃海北部海島生態空白，提升黃渤海候鳥遷飛廊道完整性，也為全球海島型棲息地保育提供可參考的典範。
上一則
20歲浙女與男友吵架後跳下18樓 這個落點讓她奇蹟生還
下一則