長鑫掛牌╱造富效應外溢地產 合肥連毛坯房都被搶光

中國DRAM龍頭長鑫科技27日在上海科創板上市，盤中股價一度暴漲超過五倍，收盤上漲465%，市值衝上人民幣3.28兆元，超越工商銀行，成為Ａ股「市值王」。(取材自每日經濟新聞)

隨著半導體巨頭長鑫科技登頂A股市值榜首，其強大的產業造富效應正迅速從資本市場外溢至實體地產市場。位於合肥廠區周邊的房企與中介機構紛紛開啟「員工爭奪戰」，不僅周邊新房項目出現批量團購熱潮，連附近未裝修的毛坯房都被搶租一空。

綜合媒體報導，在合肥新房市場，長鑫科技員工已成為各大開發商眼中的「黃金客群」。據悉，廠區附近的華僑城空港國際小鎮等熱銷建案中，已有二至三成房源被長鑫員工包攬；部分熱門建案如偉星萬科星遇光年，僅長鑫員工單一客群就批量成交逾200套。

與常見的剛需購房者不同，這批晶片工程師出手十分果斷，偏好集中在128至144平方米的改善型大戶型。為了搶奪這群高淨值客戶，高新區及空港片區的各大建案紛紛打出「長鑫員工專屬團購」、額外2%折扣等專案優惠，甚至有銷售人員直接前往廠區門口遞送宣傳單定向拉客。

除了買房熱潮，當地的租屋市場同樣呈現「一房難求」的極致供需局勢。由於半導體產線需24小時運轉，大部分員工選擇就近居住。廠區周邊的回遷社區房源幾乎零空置，兩房一廳的精裝房月租金 攀升至接近2000元(人民幣，下同)，房租水準一度趕超合肥市區的部分核心板塊。

供不應求的市場現狀，甚至倒逼部分租客直接簽下「毛坯屋」自行簡單整理後入住。根據數據統計，該區域的房屋租售比高達7.62%，約13年租金即可回本，遠高於合肥全市平均約2%的水準。

地產業者指出，長鑫科技員工之所以獲得房企與銀行的一致青睞，核心在於其高品質的徵信與穩定的財務狀況。長鑫科技擁有近2萬名員工，且多為25至35歲的高學歷碩士研發人員，月流水普遍在3萬至7萬元之間，公積金繳存額高，因此貸款審核通過率極高。

此外，長鑫科技上市前推出的員工持股計畫覆蓋數千人次，低成本的持股預期帶來了顯著的「帳面財富效應」。儘管股權存在鎖定期，但這股明確的長期經濟實力已轉化為實在的在地置業需求。產業落地帶來的優質人才集聚，正在深刻重塑當地的區域經濟與房市格局。