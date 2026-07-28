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長鑫掛牌╱阿里押對寶賺1400億 碧桂園看走眼錯失490億

中國新聞組／北京28日電
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長鑫科技登頂A股市值榜首。(取材自藍鯨新聞 ╱視覺中國圖)
長鑫科技登頂A股市值榜首。(取材自藍鯨新聞 ╱視覺中國圖)

中國國產DRAM龍頭長鑫科技27日登陸科創板，立即登上A股「市值一哥」。隨著股東名單曝光，阿里巴巴碧桂園兩家企業截然不同的投資結果，也成為市場熱議焦點，一家帳面大賺逾1400億人民幣，另一家則因提前出售持股，錯失490億元浮盈，資本市場呈現幾家歡喜幾家愁的鮮明對比。

綜合藍鯨新聞、上游新聞報導，這場長鑫科技上市盛宴產業資本中最大的贏家非阿里巴巴莫屬。早在2021年全球記憶體產業處於價格下行周期時，阿里即低調逆勢入局；隨著AI算力爆發，阿里於2025年繼續追加投資，透過旗下阿里雲計算與阿里網路累計投入約68億至76億元，持股比例近5%。

以首日收盤市值計算，阿里持股價值高達1470億至1628億元，帳面浮盈破1400億元，投資回報超20倍。此項投資不僅帶來豐厚財務回報，更協助阿里雲鎖定關鍵記憶體產能，完善其AI全產業鏈的「算存一體」戰略布局。

不過，相較於阿里的大豐收，昔日中國房地產龍頭碧桂園卻因提前退場，錯過這波驚人的資本盛宴。

根據招股書顯示，碧桂園創投關聯主體「匯碧五號」曾持有長鑫科技1.56%股權。然而，因自身面臨嚴重流動性危機，碧桂園為了兌付債務與推動「保交樓」，於2024年12月記憶體周期底部時，將該筆股權以20億元成本價轉讓給合肥建長。若依上市首日市值換算，該筆1.56%股權如今價值高達511.68億元，代表碧桂園錯失了近490億元的帳面浮盈。

一名接近碧桂園的人士透露，碧桂園早年投入20億元參與長鑫科技投資，但後來因陷入流動性危機，為了償還公開債務及推動「保交樓」，只能出售持股籌措資金。隨著公司財務惡化，碧桂園創投團隊也於2021年解散。

市場分析人士提示，儘管上市首日盛況空前，但長鑫科技核心股東設有三年鎖定期，帳面浮盈轉現仍需時間考驗。此外，記憶體晶片屬強周期產業，長鑫科技在先進製程及高端產品良率上，相較於三星、SK海力士及美光等國際巨頭仍需持續投入與突破，後續技術迭代能力將是關鍵。

碧桂園因提前出售長鑫科技持股，錯失人民幣490億元帳面獲利。(取材自中新經緯)
碧桂園因提前出售長鑫科技持股，錯失人民幣490億元帳面獲利。(取材自中新經緯)

精華 FAQ

  • 阿里在2021年逆勢入股，2025年又追加投資，累計投入約68億至76億元，持股近5%。以首日市值計算，該持股價值已達1470億至1628億元，帳面浮盈超過1400億元。

  • 碧桂園創投關聯主體曾持有長鑫科技1.56%股權，但因流動性危機與債務壓力，於2024年12月在周期底部以20億元轉讓，若按上市首日估值計算，約錯失490億元浮盈。

  • 市場指出，核心股東仍有3年鎖定期，帳面獲利未必能立即落袋；此外，記憶體產業高度景氣循環，長鑫在先進製程、高端產品良率與技術迭代上，仍需持續追趕國際大廠。

碧桂園 阿里巴巴

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