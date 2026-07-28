長鑫掛牌╱合肥國資賺上兆 網笑稱：地方債一天清光了

長鑫科技在科創板掛牌上市。(取材自中國誠通控股集團官網)

中國A股迎來今年最大IPO。總部位於安徽合肥的記憶體晶片大廠長鑫科技27日登陸科創板，一躍成為A股「市值一哥」，一路扶植長鑫科技的合肥國資成為最大贏家，帳面獲利突破1兆元(人民幣，下同)，也讓「合肥投資神話」再度引爆熱議，不少網友笑稱，「地方債一天清光了」。

每日經濟新聞報導，上市前合肥國資體系合計持股36.79%，新股發行後仍持有約33.1%。市場估算，合肥官方及旗下投資平台10年來累計投入約248億元，如今持股帳面價值已超過1兆元，被視為中國地方政府投資硬科技最成功的案例之一。

消息曝光後迅速登上熱搜，網友紛紛留言「如此操作，地方債務一日清」、「合肥這波直接封神」、「難怪被稱為中國最牛風投」、「合肥真的把一家企業養成了印鈔機」、「這才是真正的長線投資」，也有人直呼，政府花10年培養一家企業，如今終於迎來驚人回報。

事實上，長鑫科技的崛起歷經多年。2016年，全球DRAM(動態隨機存取記憶體)市場幾乎由三星、SK海力士及美光三大廠壟斷，中國自主生產能力幾乎為零。為發展半導體產業，合肥攜手兆易創新成立長鑫存儲，希望打造中國自主DRAM產業。

但DRAM向來被視為最燒錢的半導體領域之一。長鑫一期建廠便投入180億元，其中約四分之三由合肥市政府出資。業界更流傳，僅維持DRAM研發每年至少需投入百億元，加上回收期長達10年，因此鮮少有民間資本願意承擔。

即使長鑫多年虧損，合肥國資仍持續注資，並協助取得專利、建立供應鏈。近年來，合肥更以長鑫為核心打造完整半導體聚落，吸引晶合、安世半導體、寒武紀、通富微電等企業落腳，形成涵蓋IC設計、晶圓製造、封裝測試及設備材料的完整產業鏈。官方資料顯示，2025年合肥積體電路產業產值突破1514億元，較2016年成長逾7倍。

分析認為，半導體產業景氣循環劇烈，但長鑫近年逆勢加碼研發與擴產，最終趕上AI帶動的記憶體需求熱潮，如今成功上市，不僅讓合肥國資帳面大賺逾兆元，也讓地方政府以長期資本扶植高科技產業的模式再次受到關注，而「地方債一天清光了」這句玩笑話，更成為這場IPO焦點。