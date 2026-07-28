長鑫掛牌╱首日暴漲465% 登A股市值王 背後紅產鏈受矚目

中國DRAM龍頭長鑫科技27日在上海科創板上市，盤中股價一度暴漲超過五倍，收盤上漲465%，市值衝上人民幣3.28兆元，超越工商銀行，成為Ａ股「市值王」。(取材自中國誠通控股集團官網)

中國DRAM龍頭長鑫科技27日在上海科創板上市，盤中股價一度暴漲超過5倍，收盤上漲465%，市值衝上人民幣3.28兆元，超越中國工商銀行，成為A股「市值王」。

長鑫科技以每股人民幣8.66元掛牌，以大漲逾470%、人民幣49.5元開出，盤中最高價人民幣55.03元，終場收人民幣49元，總成交金額人民幣1411億元，是A股史上首檔單日成交額突破人民幣千億元的個股。

長鑫科技掛牌蜜月行情亮眼，其收盤市值也約達到競爭對手美光和SK海力士的一半。長鑫科技股價勁揚，激勵亞洲主要DRAM股走勢，三星 、SK海力士在韓股分別漲1.5%、3.2%。台股 方面，南亞科勁揚逾8.7%、收436元；華邦也漲3.5%、收160元。

長鑫科技是今年A股最大IPO，也被視為北京推動半導體自主的重點企業。隨著美國限制措施加劇，長鑫科技已成為北京建構自給自足的晶片產業、縮小AI等戰略技術差距的關鍵支柱。

全球DRAM市場長期由三星電子、SK海力士和美光等三大廠商主導，2016年成立的長鑫科技被視為中國減少對外國記憶體供應商依賴的關鍵企業。據招股書，長鑫科技目前全球市占率約7.7%，排名第四，其高頻寬記憶體布局（HBM）仍落後於三大國際記憶體廠。

與此同時，外電報導，蘋果執行長庫克正遊說美國政府，建議允許蘋果在美國境外產品採用長鑫科技及長江存儲的晶片，以紓緩成本壓力及降低美國消費者用戶成本，但建議遭到美國本土記憶體巨頭美光強烈反對。

值得注意的是，長鑫科技背後站滿中國國產科技力量，涵蓋從國家級產業基金、地方國資平台、銀行及險資、龍頭產業資本、市場化創投機構等將約60家機構投資者，同時圍繞上下游產業鏈。

從長鑫科技股權結構看，目前無控股股東和實際控制人，前五大股東分別為清輝集電(21.67%)、長鑫集成(11.71%)、大基金二期(8.73%)、合肥集鑫(8.37%)和安徽省投(7.91%)。股東名單還包括兆易創新、美的資本、小米、阿里等產業巨頭。

在IPO戰略配售環節，長鑫科技引入涵蓋半導體產業鏈上下游及終端應用等多類戰略投資者。

在半導體產業鏈端，引入瀾起科技、奕斯偉材料、拓荊科技、安集科技、通富微電、中微公司等公司投資；下游應用端方面，引入華勤技術、傳音科技、小米、TCL、快手、蔚來、阿里雲、中興通訊、富溢科技、奇瑞汽車等企業。

此外，長鑫科技構建涵蓋核心設備、高端材料、封測與模組及分銷通路等中國供應體系。