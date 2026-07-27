中國暑期電影爆撤檔潮 斥資4億人民幣中國科幻片 上映1天就撤檔

動畫片「三國第一部：爭洛陽」已上映16天，也選擇退出暑期檔。(取材自界面新聞)

中國暑期電影檔競爭白熱化，卻意外掀起近年少見的「撤檔潮」。截至7月底，包括「群星閃耀時」、「三國第一部：爭洛陽」、「心犬相隨」、「大聖崛起」、「開個玩笑」及「澎湖海戰」等6部國產電影，相繼宣布撤檔或調整上映計畫。其中，斥資逾4億元(人民幣，下同)製作的航太 科幻片「群星閃耀時」上映僅1天便宣布撤檔止損，更引發市場高度關注。

界面新聞報導，根據貓眼數據統計，截至7月27日上午，今年暑期檔累計票房(含預售)約57.83億元，觀影1.61億人次，放映場次近2500萬場。然而，票房高度集中於少數熱門作品，多部影片在排片遭擠壓下難以生存，形成「強者愈強、弱者愈弱」的市場現象。

報導指出，「群星閃耀時」原訂8月1日上映，片方為搶攻市場空檔，臨時提前至7月25日上映。不過，上映首日票房僅5866萬元，雖然豆瓣開出7.5分、貓眼及淘票票觀眾評分均超過9.5分，排片占比12.3%，票房占比卻僅6.5%，顯示口碑未能有效轉化為票房。業界估計，若要回收逾4億元製作成本，總票房至少須突破10億元；若繼續留在暑期檔，最終票房恐不足2億元，因此片方決定及早止損，取消後續路演並擇期重映。

同樣撤檔的「三國第一部：爭洛陽」則已上映16天，累計票房約8146萬元。儘管作品獲得豆瓣8.1分肯定，片方甚至祭出「觀影不滿意全額退票」活動，希望帶動買氣，但隨著排片一路下滑，最終仍選擇退出暑期檔，等待更合適的上映時機。

市場分析指出，今年暑期檔共有85部影片集中上映，供給創近年新高，但票房卻呈現明顯兩極化。目前「功夫女足」與「八仙！」等頭部電影占據大量黃金場次及高規格影廳資源，加上「給阿嬤的情書」等熱門作品持續吸引觀眾，使中腰部電影難以獲得足夠曝光，陷入「排片少、票房低；票房低、排片更少」的惡性循環。

此外，不少業界人士認為，部分作品在檔期策略上也出現誤判。例如「群星閃耀時」雖以科幻為宣傳主軸，實際內容偏重航太歷史與人物情感，與暑期以娛樂、親子及年輕族群為主的觀影需求存在落差，更適合國慶等具有家國情懷氛圍的檔期。

航太科幻片「群星閃耀時」上映僅1天便宣布撤檔，引發市場高度關注。(取材自微博)