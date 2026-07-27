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少子化衝擊 中國去年平均每天共81所幼兒園、小學消失

記者謝守真／綜合報導
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受少子化衝擊，中國2025年普通小學較上年減少約8000所，平均每天減少近22所...
受少子化衝擊，中國2025年普通小學較上年減少約8000所，平均每天減少近22所。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國去年幼兒園與小學合計平均每天消失81所。
  • 重點二：學齡人口持續下滑，校數與在園幼兒都快速縮減。
  • 重點三：專家認為教育資源需隨人口流動轉向品質提升。

少子化海嘯來襲，中國教育部最新統計公報顯示，去年中國小學減少約8000所，平均每天有22所小學消失；幼兒園減少2.14萬所，日均關停近59所。兩者合計達81所。專家分析，學齡人口減少並非短期波動，而是將持續數十年的長期趨勢。

據財經雜誌報導，湖南長沙一所重點小學今年招生規模較往年明顯縮減，附近其他學校也出現招生不足情況，甚至有非重點小學僅招滿一個班。

中國教育部近日公布「2025年全國教育事業發展統計公報」顯示，中國小學數量自2020年起已連續6年下降，5年累計減少約3.4萬所；幼兒園數量自2022年達峰後，3年間減少近6萬所。在園幼兒人數也從2020年的4818.26萬人，降至2025年的3225.52萬人，降幅超過3成。

奕陽教育研究院「人口變遷與學前教育發展」課題組預測，2027年至2030年，中國在園幼兒將降至2500萬人左右，不足2020年高峰的一半。

廈門大學經濟系副教授丁長發表示，這輪學齡人口收縮並非短期波動，而是將持續數10年的長期趨勢，學齡人口減少也為教育發展從「規模滿足」轉向「品質提升」打開改革窗口。教育資源布局未來必須轉向「跟人走」，依據真實學齡人口分布動態配置資源。

少子化壓力正由學前教育傳導至小學階段。2025年中國小學為12.83萬所，較上年減少約8000所；在校生較上年減少406萬人，招生人數減少約155萬人，降幅約9.6%。東北師範大學教育學部教授秦玉友團隊預測，「十五五」期間小學入學人數仍將下降，2029年可能降至928萬人，較2023年峰值減少近半。

另一方面，中國全面放開二胎、三胎政策後，不少家庭原本只是期待「兒女雙全」，沒想到從孩子出生到進入幼兒園，卻一路感受到「男多女少」的現象。不少二、三胎父母坦言，如今比起過去一味想生兒子，反而更希望有個女兒，但不少人連生兩、三胎都是男孩，不僅當下難掩失望，更開始提早擔心孩子未來的婚戀問題。

以廣州爸爸Andrew為例，他苦勸妻子拚三胎，希望圓「女兒夢」，最後仍迎來第3個兒子，讓同事笑稱「本來想開招商銀行，結果又多了一家建設銀行」。

近年「招商銀行」、「建設銀行」成為中國網路流行語，不少父母戲稱，兒子未來得準備婚房、彩禮（聘金）等開銷，像是不斷投入資金的「建設銀行」；女兒則被稱為「招商銀行」，也反映不少家庭的性別期待，已從過去偏好男孩，逐漸轉向希望生個女兒。

真正讓不少家長開始焦慮的，是孩子入學後的親身感受。許多父母表示，孩子進入幼兒園、托幼班後，班上男生明顯比女生多得多。有家長說，班上21名學生只有8名女生；也有人表示，全班只有3名女生，另一個班14名男生、4名女生，放眼望去幾乎都是男孩。

精華 FAQ

  • 依教育部統計，去年小學約減少8000所，幼兒園減少2.14萬所，合計平均每天少掉81所。這顯示少子化已明顯衝擊基礎教育體系。

  • 文章指出，學齡人口減少並非短期波動，而是可能持續數10年的結構性趨勢。在園幼兒也自2020年高峰大幅下滑，顯示少子化壓力正往小學階段延伸。

  • 專家認為，未來教育布局不能再只追求規模擴張，而要轉向品質提升，並依真實學齡人口分布動態配置資源，也就是所謂的教育資源要跟人走。

教育部

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