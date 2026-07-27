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第三胎陽盛陰衰 中國性別比飆至133 衝擊婚姻市場

中國新聞組／北京27日電
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中國三孩政策的良善立意，卻意外衍生「陽盛陰衰」現象；2024年數據顯示，第三孩性...
中國三孩政策的良善立意，卻意外衍生「陽盛陰衰」現象；2024年數據顯示，第三孩性別比高達132.93。圖為示意圖。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國出生性別比長期偏高，2024與2025仍明顯超標。
  • 重點二：三孩家庭男孩偏好最強，部分地區性別比甚至突破177
  • 重點三：男性過剩衝擊婚姻市場，農村未婚青年擠壓尤為嚴重。

中國近年全面放寬生育政策並祭出多項補貼，性別失衡卻持續走高，加劇「陽盛陰衰」現象。儘管官方政策急轉彎，但深植人心「傳宗接代」的男孩偏好並未消退，第三胎出生性別比更高達132.93，導致00後男性過剩逾千萬，在婚姻市場面臨嚴峻考驗。

綜合媒體報導，中國出生人口性別比自1980年代起居高不下，2004年曾創下121.2的高點。雖然政策已從「限制生育」轉向「鼓勵生育」，2024與2025年出生性別比仍高達111.7與111.1，遠高於國際公認103至107的健康紅線。

第七次人口普查數據更顯示，「三孩」家庭的男孩偏好極為顯著，全中國三胎出生性別比高達132.93，部分省市如湖北甚至突破177。研究指出，許多夫妻即便認同男女平等，在決策時仍難抵長輩壓力，在前兩胎皆為女兒時選擇繼續生育，使得政策放寬反而成了實現「拚兒子」執念的管道。

這波長期選擇性生育的後果，正由進入適婚年齡的世代承擔。數據顯示，00後男女性別比為115.3，男性比女性多出1107.9萬人。在20至40歲適婚年齡段，男性亦比女性多出1752萬人。

在鄉鎮與農村地區，未婚青年性別比甚至高達158.03，婚姻擠壓現象極為嚴峻，擇偶門檻飆升， 女方掌握絕對選擇權，穩定工作、縣城房產與高額彩禮已成為相親入門條件。

在社會與心理壓力下，大量普通條件的男性「被擠出」婚姻市場，不僅結婚率下降，更顯著增加了大齡未婚男性的抑鬱風險。

精華 FAQ

  • 文章指出，中國出生性別比長期偏高，2024與2025仍達111.7與111.1，明顯高於103至107的健康範圍，顯示性別失衡問題並未因政策放寬而改善。

  • 第七次人口普查顯示，三孩家庭出生性別比高達132.93，部分省市甚至突破177。原因在於傳宗接代觀念根深蒂固，加上長輩壓力，使不少夫妻在前兩胎為女兒後仍繼續生育。

  • 00後男性比女性多出1107.9萬人，20至40歲適婚年齡段也多出1752萬人，農村未婚青年性別比更高達158.03，導致擇偶門檻上升，普通男性被擠出婚姻市場。

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