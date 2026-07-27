中式養生也圈粉 外國客瘋China Spa 「適合全家同行」

外國遊客在內地洗浴中心體驗養生項目。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 外國遊客熱衷體驗中國洗浴中心與中式養生。

外國遊客熱衷體驗中國洗浴中心與中式養生。 重點二： 成都、東北與北京等地湯泉成海外社群熱話。

成都、東北與北京等地湯泉成海外社群熱話。 重點三：高性價比與適合家庭同行是最大吸引力。

在China Travel持續火爆的背景下，愈來愈多的外國遊客開啟對中國文化與生活方式的深度探索。集中式養生、古法搓澡、恆溫泡湯、自助餐飲、影音休憩、過夜住宿、吃喝玩樂於一體的中式洗浴生態，已火速圈粉全球遊客，甚至不少剛剛下飛機的遊客拉著行李箱就走進了洗浴中心，感受「China Spa」的魅力，部分店內的臨時儲物室都不夠用。

大公報報導，China Spa熱潮正在很多城市上演。有愛爾蘭博主帶火了成都的湯泉，也有印度 遊客組團扎進了東北的澡堂，還有美國遊客感嘆北京的湯泉宛若一座休閒小城……美食暢享、遊戲廳、麻將房、影院、KTV、按摩等等，沉浸式文化體驗，放鬆的社交環境，超高的性價比，讓「24 hour Spas in China」成為海外社交平台的流量密碼，也讓洗浴場所成為中式生活方式對外輸出的嶄新窗口。

報導指出，對比英國的同類場所，有英國遊客表示差異明顯，英國也有類似場所，但是價格更貴，體驗一次同類場所大概需要100到150英鎊（約133元到200美元），相比之下，中國洗浴中心性價比很高。而且英國的同類場所不適合家庭前往，中國的洗浴中心則很適合帶孩子來。