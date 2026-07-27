中式養生也圈粉 外國客瘋China Spa 「適合全家同行」
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在China Travel持續火爆的背景下，愈來愈多的外國遊客開啟對中國文化與生活方式的深度探索。集中式養生、古法搓澡、恆溫泡湯、自助餐飲、影音休憩、過夜住宿、吃喝玩樂於一體的中式洗浴生態，已火速圈粉全球遊客，甚至不少剛剛下飛機的遊客拉著行李箱就走進了洗浴中心，感受「China Spa」的魅力，部分店內的臨時儲物室都不夠用。
大公報報導，China Spa熱潮正在很多城市上演。有愛爾蘭博主帶火了成都的湯泉，也有印度遊客組團扎進了東北的澡堂，還有美國遊客感嘆北京的湯泉宛若一座休閒小城……美食暢享、遊戲廳、麻將房、影院、KTV、按摩等等，沉浸式文化體驗，放鬆的社交環境，超高的性價比，讓「24 hour Spas in China」成為海外社交平台的流量密碼，也讓洗浴場所成為中式生活方式對外輸出的嶄新窗口。
報導指出，對比英國的同類場所，有英國遊客表示差異明顯，英國也有類似場所，但是價格更貴，體驗一次同類場所大概需要100到150英鎊（約133元到200美元），相比之下，中國洗浴中心性價比很高。而且英國的同類場所不適合家庭前往，中國的洗浴中心則很適合帶孩子來。
因為中式洗浴結合養生、泡湯、餐飲、休憩與娛樂，能提供一站式沉浸體驗，加上價格相對便宜、社交氛圍輕鬆，讓不少外國遊客覺得新鮮又划算。 報導提到成都、東北和北京等地都出現熱潮，像愛爾蘭博主帶火成都湯泉，印度遊客組團去東北澡堂，美國遊客則形容北京湯泉像一座休閒小城。 受訪英國遊客認為，中國洗浴中心價格更親民，且更適合家庭一起前往；相較之下，英國同類場所通常更貴，且不太適合帶孩子一起使用。
精華 FAQ
因為中式洗浴結合養生、泡湯、餐飲、休憩與娛樂，能提供一站式沉浸體驗，加上價格相對便宜、社交氛圍輕鬆，讓不少外國遊客覺得新鮮又划算。
報導提到成都、東北和北京等地都出現熱潮，像愛爾蘭博主帶火成都湯泉，印度遊客組團去東北澡堂，美國遊客則形容北京湯泉像一座休閒小城。
受訪英國遊客認為，中國洗浴中心價格更親民，且更適合家庭一起前往；相較之下，英國同類場所通常更貴，且不太適合帶孩子一起使用。
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