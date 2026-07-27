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中國加速官場清洗 上半年74高幹落馬 20大以來新高

記者張鈺琪／綜合報導
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隨著中共21大日益鄰近，中國官場人事有加速清洗的跡象。(歐新社)
隨著中共21大日益鄰近，中國官場人事有加速清洗的跡象。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026年上半年省部級以上幹部處分74人，創20大以來新高。
  • 重點二：立案省部級幹部50人，較2025年同期與全年均明顯升高。
  • 重點三：金融證監與軍工系統接連出事，魏小東等多名高幹落馬。

中共21大明年秋天登場前，官場人事清洗有加快跡象。據中共中央紀委國家監委通報，2026年上半年，遭立案的省部級及以上幹部有50人，遭處分的省部級及以上幹部有74人，兩者均創中共20大以來新高。

據中共中央紀委國家監委歷次通報，2025年上半年立案省部級幹部43人、處分30人；2024年上半年立案41人、處分25人。2023年上半年，全大陸紀檢監察機關立案「中管幹部」36人、處分省部級幹部18人。中管幹部通常為副省部級及以上官員。

今年上半年遭處分的省部級及以上幹部人數，甚至超過2025年全年。去年全年，中國共立案省部級及以上幹部115人，處分69人；今年僅上半年處分人數就達74人。

近期落馬的省部級官員，包括北京市政協主席魏小東、上海市副市長陳宇劍、安徽省委常委兼合肥市委書記費高雲，及退休8年的中共中宣部前副部長、國家新聞出版廣電總局前局長蔡赴朝等人。

金融及證券監管系統近期也接連傳出官員落馬。日前，曾任證監會副主席9年的「海歸」金融專家方星海被查，成為繼證監會前主席易會滿、前副主席王建軍後，又1名落馬的證監系統前高官，也是近年第6名落馬的中證監高管。

軍工領域的清洗同樣升高，前中央政治局委員、新疆黨委書記馬興瑞本月遭開除黨籍及公職；中國核工業集團前總經理顧軍今年也被通報接受調查。

精華 FAQ

  • 據中紀委與國家監委通報，上半年遭立案的省部級及以上幹部有50人，遭處分者有74人，兩項數字都創下中共20大以來新高，顯示整肅力度明顯升高。

  • 2025年上半年立案43人、處分30人，2024年上半年立案41人、處分25人；而2026年上半年處分74人，甚至已超過2025年全年69人，增幅十分明顯。

  • 近期被查的包括北京、上海、安徽等地高幹，以及退休多年的蔡赴朝；金融證監系統有方星海等人落馬，軍工領域則包括馬興瑞與顧軍，顯示清洗範圍持續擴大。

中共

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