「菲爾茲獎」鄧煜 4歲識字、9歲圍棋高段…舅年初神預言
中國數學家鄧煜日前獲頒有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，成為首位獲此殊榮的中國籍數學家。鄧煜祖籍河南開封，舅舅王文輝近日受訪透露，鄧煜4、5歲便能閱讀書籍，9、10歲時圍棋已挑戰職業升段賽，自幼展現過人天賦。他還表示，今年初鄧煜獲世界華人數學家大會金獎時，自己曾在朋友圈寫下「就差菲爾茲了」，如今一語成真。
大象新聞報導，鄧煜23日在美國費城舉行的2026年國際數學家大會上獲頒菲爾茲獎。王文輝受訪時分享外甥的成長歷程，指出鄧煜從小識字很早，「四歲、五歲的樣子，那些成套的書就可以看了。」他表示，這與鄧煜的祖母曾任幼兒園教師有關。
王文輝說，鄧煜幼年也學習圍棋，9、10歲時棋力已相當出色，還曾參加職業段位升段賽。他回憶，鄧煜約6、7歲時，每逢春節隨父母回開封探親，兩人經常一起下棋。
王文輝表示，鄧煜一家向來重視教育，祖孫三代都有良好的求學背景。他介紹，姊弟三人都考上知名大學，姊姊、也就是鄧煜母親，就讀中山醫科大學；自己畢業於中國科學技術大學；妹妹則考上北京氣象學院，上一輩也從事教育工作。
到了下一代，家族成員也陸續保送頂尖學府。鄧煜憑國際數學奧林匹亞（IMO）金牌保送北京大學，目前任教於美國芝加哥大學；王文輝的兒子因數學競賽保送中國科學技術大學，之後取得中國科學院博士學位，並完成北京大學博士後研究，現任教於中央財經大學；妹妹的孩子則因資訊競賽金牌保送北京大學，後在美取得喬治亞理工學院博士學位。
談及家族教育方式，王文輝認為，比起天賦，良好的習慣與家風更重要。他表示：「很多人說我們家裡人智商高，但我覺得這不是最重要的，還是家風的問題——從長輩到下一代，把好習慣傳承下去。」
王文輝還透露，今年初鄧煜獲得世界華人數學家大會金獎時，他就在朋友圈寫下「就差菲爾茲了」。此次鄧煜順利獲獎，父母也在美國現場見證這一歷史時刻。
鄧煜在2026年國際數學家大會上獲頒菲爾茲獎，被視為「數學界諾貝爾獎」。他因此成為首位獲此殊榮的中國籍數學家，具有重要歷史意義。 其舅舅王文輝表示，鄧煜4、5歲就能閱讀成套書籍，9、10歲時圍棋棋力已相當突出，甚至曾挑戰職業段位升段賽，顯示出很早就展現過人能力。 王文輝認為，鄧煜的成功不只來自天賦，更重要的是家風與好習慣的長期傳承。他還透露今年初曾在朋友圈寫下「就差菲爾茲了」，如今真的成真。
精華 FAQ
鄧煜在2026年國際數學家大會上獲頒菲爾茲獎，被視為「數學界諾貝爾獎」。他因此成為首位獲此殊榮的中國籍數學家，具有重要歷史意義。
其舅舅王文輝表示，鄧煜4、5歲就能閱讀成套書籍，9、10歲時圍棋棋力已相當突出，甚至曾挑戰職業段位升段賽，顯示出很早就展現過人能力。
王文輝認為，鄧煜的成功不只來自天賦，更重要的是家風與好習慣的長期傳承。他還透露今年初曾在朋友圈寫下「就差菲爾茲了」，如今真的成真。
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