「菲爾茲獎」鄧煜 4歲識字、9歲圍棋高段…舅年初神預言

7月23日，中國數學家鄧煜在美國費城出席獲獎後的記者招待會。（新華社）

中國數學家鄧煜日前獲頒有「數學界諾貝爾獎 」之稱的菲爾茲獎，成為首位獲此殊榮的中國籍數學家。鄧煜祖籍河南 開封，舅舅王文輝近日受訪透露，鄧煜4、5歲便能閱讀書籍，9、10歲時圍棋已挑戰職業升段賽，自幼展現過人天賦。他還表示，今年初鄧煜獲世界華人數學家大會金獎時，自己曾在朋友圈寫下「就差菲爾茲了」，如今一語成真。

大象新聞報導，鄧煜23日在美國費城 舉行的2026年國際數學家大會上獲頒菲爾茲獎。王文輝受訪時分享外甥的成長歷程，指出鄧煜從小識字很早，「四歲、五歲的樣子，那些成套的書就可以看了。」他表示，這與鄧煜的祖母曾任幼兒園教師有關。

王文輝說，鄧煜幼年也學習圍棋，9、10歲時棋力已相當出色，還曾參加職業段位升段賽。他回憶，鄧煜約6、7歲時，每逢春節隨父母回開封探親，兩人經常一起下棋。

鄧煜幼時下棋畫面。（取材自大象新聞）

王文輝表示，鄧煜一家向來重視教育，祖孫三代都有良好的求學背景。他介紹，姊弟三人都考上知名大學，姊姊、也就是鄧煜母親，就讀中山醫科大學；自己畢業於中國科學技術大學；妹妹則考上北京氣象學院，上一輩也從事教育工作。

到了下一代，家族成員也陸續保送頂尖學府。鄧煜憑國際數學奧林匹亞（IMO）金牌保送北京大學，目前任教於美國芝加哥大學；王文輝的兒子因數學競賽保送中國科學技術大學，之後取得中國科學院博士學位，並完成北京大學博士後研究，現任教於中央財經大學；妹妹的孩子則因資訊競賽金牌保送北京大學，後在美取得喬治亞理工學院博士學位。

談及家族教育方式，王文輝認為，比起天賦，良好的習慣與家風更重要。他表示：「很多人說我們家裡人智商高，但我覺得這不是最重要的，還是家風的問題——從長輩到下一代，把好習慣傳承下去。」

王文輝還透露，今年初鄧煜獲得世界華人數學家大會金獎時，他就在朋友圈寫下「就差菲爾茲了」。此次鄧煜順利獲獎，父母也在美國現場見證這一歷史時刻。

鄧煜全家福。（取材自大象新聞）