「智慧電視不毀滅沒天理」羅永浩氣呼呼 網友集體共鳴

中國知名企業家羅永浩在微博痛批電視機的「長輩模式」難用。（取材自微博）

中國知名企業家、網路紅人羅永浩日前發文，批評當前智慧電視產品設計複雜，表示自己替家中長輩更換兩台電視，連廠商推出的「長輩模式」都無法順利使用，最後只能加裝IPTV機上盒，讓老人改看傳統電視頻道。他其後更直言，部分內容平台即使付費成為「SSSSSSSVip」會員，仍須觀看廣告與「假4K」內容，「不毀滅是沒天理的」，相關言論迅速登上熱搜。

都市快報橙柿互動報導，羅永浩表示，家中老人先後使用兩台新電視，始終無法熟悉操作，就算開啟所謂的「長輩模式」也沒有改善，最後只能重新安裝老人原本就會使用的IPTV機上盒。他寫道：「明明網絡節目上有看不完的電視劇，還是只能讓她看傳統電視頻道……」

有網友留言表示：「現在看電視的年輕人是愈來愈少了，電視機廠商產品經理們功勞不淺。」羅永浩回覆：「對，包括內容服務商，SSSSSSSVip會員也得看廣告和假4K，不毀滅是沒天理的。」

相關發言引發不少網友共鳴。有人表示，即使開啟長輩模式，老人仍看不懂操作方式；也有人說，不只是老年人，許多四、五十歲的中年人同樣難以適應現在的智慧電視。

另有網友認為，過去電視只要按下開機鍵即可觀看，如今開機先播放廣告，追劇需切換不同應用程式，要收看傳統頻道還得切換訊號源，操作流程比以往複雜許多。「長輩模式」也只是放大字體，選單依舊繁雜，沒有真正簡化使用流程。

還有網友表示，家中長輩常因不熟悉操作，誤點付費會員視窗，甚至投屏功能也需另外付費，認為電視最基本的功能應是方便收看節目，希望廠商在增加商業功能之餘，也能兼顧高齡使用者的操作需求。