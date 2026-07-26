我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全台唯一貴金屬仲鎢酸銨製造商老闆 在自家遭綑綁殺害

1歲被出養瑞典 她23年後回安徽認親

哇噻…貴州3胞胎學霸 分別被北京3所頂尖高校錄取

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年6月底，三胞胎兄弟及其父親與都勻一中老師的合影。（取材自極目新聞／受訪者供圖...
今年6月底，三胞胎兄弟及其父親與都勻一中老師的合影。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

一個月前，貴州省2026年高考成績公布，來自貴州都勻一中的三胞胎兄弟分別考了692分、668分、644分，均可填報985院校，此事經報導後引發全網關注。據悉，三兄弟目前已分別被北京三所名牌高校錄取。

極目新聞報導，都勻一中高三年級部主任安黔此前介紹，三胞胎兄弟王子木、王子林、王子森的高考成績分別為692分、668分、644分，都超過了985高校的錄取分數線。

都勻一中相關工作人員25日表示，都勻一中今年有六名考生被清華大學錄取，一名考生被北京大學錄取，四名考生被國防科技大學錄取，「整體錄取情況還不錯，三胞胎兄弟是比較典型的代表，他們分別被清華大學、北京理工大學、北京郵電大學錄取。」

三胞胎兄弟的父親王玉輝指出，老大王子木已被清華大學理科實驗班錄取，老二王子林被北京理工大學徐特立英才班錄取，老三王子森被北京郵電大學的通信工程專業錄取。雖然三個孩子都超過了985高校的錄取分數線，但在填報志願時，他們優先考慮的是專業。老三沒有選擇985高校，而是填報了211的北京郵電大學，「北郵的通信工程專業很不錯，三兄弟在同一個城市能互相有個照應。如果老三也填985院校，就只能去別的省份讀。」

王玉輝透露，三個孩子的大學學費都在五、六千元人民幣左右，孩子們已打算申請國家助學貸款。目前三兄弟在做兼職，「馬上要讀高三的學弟想讓他們補補課，一對一輔導，他們三個都各自帶了一個學生。」

精華 FAQ

  • 三胞胎兄弟王子木、王子林、王子森分別考出692分、668分、644分，成績都超過985高校錄取線，因此一度引發全網關注。

  • 據校方與家長說法，老大王子木錄取清華大學理科實驗班，老二王子林錄取北京理工大學徐特立英才班，老三王子森則錄取北京郵電大學通信工程專業。

  • 三兄弟填志願時優先看重專業與彼此照應，老三選擇211的北郵而非外省985；家長也透露學費約5、6千元，3人已打算申請助學貸款並兼職補課。

高考

上一則

系列政策奏效 高薪人才逆襲「回港」 新加坡急研對策

下一則

杭州19歲腦癱「爆米花男孩」圓夢 參加吳克群音樂節

延伸閱讀

當年放棄白袍夢…38歲清華畢業生連戰3年 考上北大醫學部

當年放棄白袍夢…38歲清華畢業生連戰3年 考上北大醫學部
不再奢華 高校錄取書回歸「一頁紙」

不再奢華 高校錄取書回歸「一頁紙」
筆試第一竟落選...官方通報：四川幼專招聘無違規 但1處不嚴謹

筆試第一竟落選...官方通報：四川幼專招聘無違規 但1處不嚴謹
當過保潔、保安 網戀被騙百萬…男8戰清華上岸 目標是哈佛

當過保潔、保安 網戀被騙百萬…男8戰清華上岸 目標是哈佛

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

2026-07-24 06:30
人民幣對美元中間價今年上半年升值3%。(路透)

人民幣半年升值3%背後的三大邏輯

2026-07-22 11:31
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
受害女子一頭長髮被剪得亂七八糟。（視頻截圖）

一對男女闖進家門 美女被暴打、長髮被剪 衣衫不整走光

2026-07-20 08:30

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對
華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」