哇噻…貴州3胞胎學霸 分別被北京3所頂尖高校錄取

今年6月底，三胞胎兄弟及其父親與都勻一中老師的合影。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

一個月前，貴州省2026年高考 成績公布，來自貴州都勻一中的三胞胎兄弟分別考了692分、668分、644分，均可填報985院校，此事經報導後引發全網關注。據悉，三兄弟目前已分別被北京三所名牌高校錄取。

極目新聞報導，都勻一中高三年級部主任安黔此前介紹，三胞胎兄弟王子木、王子林、王子森的高考成績分別為692分、668分、644分，都超過了985高校的錄取分數線。

都勻一中相關工作人員25日表示，都勻一中今年有六名考生被清華大學錄取，一名考生被北京大學錄取，四名考生被國防科技大學錄取，「整體錄取情況還不錯，三胞胎兄弟是比較典型的代表，他們分別被清華大學、北京理工大學、北京郵電大學錄取。」

三胞胎兄弟的父親王玉輝指出，老大王子木已被清華大學理科實驗班錄取，老二王子林被北京理工大學徐特立英才班錄取，老三王子森被北京郵電大學的通信工程專業錄取。雖然三個孩子都超過了985高校的錄取分數線，但在填報志願時，他們優先考慮的是專業。老三沒有選擇985高校，而是填報了211的北京郵電大學，「北郵的通信工程專業很不錯，三兄弟在同一個城市能互相有個照應。如果老三也填985院校，就只能去別的省份讀。」

王玉輝透露，三個孩子的大學學費都在五、六千元人民幣左右，孩子們已打算申請國家助學貸款。目前三兄弟在做兼職，「馬上要讀高三的學弟想讓他們補補課，一對一輔導，他們三個都各自帶了一個學生。」