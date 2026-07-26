中國女粉絲赴泰追星遭圍毆、無人拉架？ 中使館介入了

一名中國女粉絲在曼谷GMMTV書展被壓制。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國女粉絲赴泰追星，因排隊糾紛遭多名工作人員圍毆。

中國女粉絲赴泰追星，因排隊糾紛遭多名工作人員圍毆。 重點二： 現場傳出鎖喉、壓頸與搶手機，警方及使館已介入協調。

現場傳出鎖喉、壓頸與搶手機，警方及使館已介入協調。 重點三：主辦方拒絕和解並揚言提告，引發中泰網友強烈批評。

近日曼谷GM MTV書展藝人點名活動中，一名中國女粉絲和現場人員產生排隊糾紛後，遭多名工作人員暴力對待，後續主辦方的處理方式，引爆全網輿論。

綜合媒體報導，事發當天，這名中國女粉絲凌晨6點到場，用雨傘占位並拍照留證，不料占位物品被他人挪走。臨近活動開始，有泰國 粉絲向工作人員舉報她插隊。工作人員沒核實證據，不聽女生辯解，直接勒令她離場。

一名中國女粉絲在曼谷GMMTV書展被壓制。（視頻截圖）

當女生準備離開時拿出手機記錄現場，立刻遭多名工作人員圍堵。眾人搶奪她的手機，實施鎖喉、壓頸、抱摔等暴力行為。拉扯過程中女生衣物破損、手鏈斷裂，還被強行從頂樓押送到一樓，現場部分泰國粉絲起鬨鼓掌，無一人出面阻止。泰國男藝人Junior Mark全程目睹整件事，並未上前制止。其經紀人後續發文嘲諷，被網友指責二次傷害受害者。

事件發生後，泰國警方與中國駐泰大使館 介入協調，原本雙方互相道歉就能平息矛盾。可主辦方GMMTV強硬拒絕和解，還聲稱女生發布現場視頻影響泰國旅遊業，計畫走司法程序起訴這名被打的中國粉絲。目前受害者已經在警局完成錄口供，持續聯繫大使館維權，事件仍在處理。

一名中國女粉絲在曼谷GMMTV書展被壓制。（視頻截圖）

網友認為，就算排隊存在爭議，工作人員也無權暴力毆打、限制他人人身自由。大家呼籲GMMTV公開完整監控錄像，嚴懲涉事人員，向受害者公開致歉，完善海外粉絲維權途徑，杜絕區別對待。

中國網友憤憤不平，「有本事你們就別賺中國人的錢」、「一輩子靠泰國人無聊@gmmtv_official 還歧視中國，你們好大的膽子！滾出來道歉！」

一名中國女粉絲在曼谷GMMTV書展被壓制。（視頻截圖）