中國女粉絲赴泰追星遭圍毆、無人拉架？ 中使館介入了
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近日曼谷GMMTV書展藝人點名活動中，一名中國女粉絲和現場人員產生排隊糾紛後，遭多名工作人員暴力對待，後續主辦方的處理方式，引爆全網輿論。
綜合媒體報導，事發當天，這名中國女粉絲凌晨6點到場，用雨傘占位並拍照留證，不料占位物品被他人挪走。臨近活動開始，有泰國粉絲向工作人員舉報她插隊。工作人員沒核實證據，不聽女生辯解，直接勒令她離場。
當女生準備離開時拿出手機記錄現場，立刻遭多名工作人員圍堵。眾人搶奪她的手機，實施鎖喉、壓頸、抱摔等暴力行為。拉扯過程中女生衣物破損、手鏈斷裂，還被強行從頂樓押送到一樓，現場部分泰國粉絲起鬨鼓掌，無一人出面阻止。泰國男藝人Junior Mark全程目睹整件事，並未上前制止。其經紀人後續發文嘲諷，被網友指責二次傷害受害者。
事件發生後，泰國警方與中國駐泰大使館介入協調，原本雙方互相道歉就能平息矛盾。可主辦方GMMTV強硬拒絕和解，還聲稱女生發布現場視頻影響泰國旅遊業，計畫走司法程序起訴這名被打的中國粉絲。目前受害者已經在警局完成錄口供，持續聯繫大使館維權，事件仍在處理。
網友認為，就算排隊存在爭議，工作人員也無權暴力毆打、限制他人人身自由。大家呼籲GMMTV公開完整監控錄像，嚴懲涉事人員，向受害者公開致歉，完善海外粉絲維權途徑，杜絕區別對待。
中國網友憤憤不平，「有本事你們就別賺中國人的錢」、「一輩子靠泰國人無聊@gmmtv_official 還歧視中國，你們好大的膽子！滾出來道歉！」
據報導，女粉絲凌晨到場占位後，因被指插隊而遭工作人員驅離；她拿手機錄影時，隨即被多人圍堵、搶手機並施以暴力。 事發後泰國警方與中國駐泰大使館都介入協調，受害者也已到警局完成筆錄，並持續透過使館尋求後續維權。 外界認為即使排隊有爭議，也不應以暴力對待或限制人身自由；主辦方還拒絕和解、揚言提告，使輿論進一步升高。
精華 FAQ
據報導，女粉絲凌晨到場占位後，因被指插隊而遭工作人員驅離；她拿手機錄影時，隨即被多人圍堵、搶手機並施以暴力。
事發後泰國警方與中國駐泰大使館都介入協調，受害者也已到警局完成筆錄，並持續透過使館尋求後續維權。
外界認為即使排隊有爭議，也不應以暴力對待或限制人身自由；主辦方還拒絕和解、揚言提告，使輿論進一步升高。
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