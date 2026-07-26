杭州19歲腦癱「爆米花男孩」圓夢 參加吳克群音樂節

後台合影。(取材自潮新聞)

靠著擺攤賣爆米花、烤香腸自力更生的杭州19歲腦癱少年濤濤，在歌手吳克群邀請下，首度走進音樂節現場，見到偶像。濤濤不僅親手準備永生花畫作與錦旗送給吳克群，吳克群也在演出中分享兩人的故事，盛讚濤濤已從接受幫助的人，成為能把愛傳遞出去的人，讓現場不少觀眾為之動容。

潮新聞報導，濤濤因出生時缺氧導致腦癱，2023年底在母親姚傳華鼓勵下開始獨立擺攤賣爆米花，堅持自立、不向命運低頭的故事獲得廣泛關注，也打動曾到攤位探訪的吳克群。

近日，吳克群邀請濤濤參加自己的音樂節；為了見偶像，濤濤特地買了新衣服，還熬夜與母親親手製作一幅永生花作品，重現兩人首次見面的畫面，並準備錦旗，希望向吳克群表達感謝。

音樂節開演前，吳克群特地在後台與母子見面。濤濤的媽媽姚傳華對吳克群說：「你在我們身處低谷的時候，給了濤濤力量，給了我們莫大的勇氣。」吳克群則回應：「是你們給了許多人力量。」

演出中，吳克群再次提起濤濤的故事，表示：「從前濤濤是被幫助的人，但現在他也用自己的微光去照亮別人。」大螢幕同步播放兩人的故事影片，全場觀眾報以熱烈掌聲。

姚傳華感動落淚表示：「今天，我覺得我是世界上最幸福的人。」她說，這是自己40多年來最快樂的一天，也是濤濤人生最耀眼的時刻。

活動結束後，吳克群還送給濤濤一件T恤，上面寫著：「濤濤和濤濤媽，永遠能給世界更多陽光、笑容和希望。」

近年來，在社會各界支持下，濤濤不僅擺攤販售爆米花、烤香腸維持生計，也持續投入公益，曾捐款給地震災區，攤位提供免費礦泉水、愛心雨傘，近日更協助發放6000斤助農西瓜。他表示，希望像吳克群一樣，「做一個勇敢的人、有用的人，把愛心傳遞下去。」

濤濤準備的禮物。(取材自潮新聞)

吳克群登場後，濤濤和媽媽在前排歡呼。(取材自潮新聞)