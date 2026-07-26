從上海到南京 21歲青年徒步316公里 最後8公里靠哭支撐

21歲小伙從上海南京路徒步到南京上海路。（取材自揚子晚報）

中國一名21歲青年小謝因查詢快遞物流時看到「南京」二字，臨時萌生從上海徒步前往南京的念頭，隨即展開一場幾乎沒有規畫的跨城旅程。他自7月9日凌晨從上海南京東路出發，歷經8天4小時、累計44萬步，途經蘇州、無錫、常州、鎮江，最終抵達南京上海路，全程316.83公里。談及這趟旅程，小謝坦言：「很多念頭都是有保質期的，有些事當下不去做，可能這輩子都不會做了。」

揚子晚報報導，小謝表示，自己在母親經營的餐飲店打暑假工，某天深夜查看快遞物流時，「南京」兩個字突然映入眼簾，腦海隨即冒出「要不走著去南京」的想法。等母親找到人替班後，他只休息2天便啟程，沒有詳細路線規劃，也沒有專業徒步裝備，於7月9日凌晨0時正式出發。

為了完成316公里的旅程，小謝一路秉持「隨遇而安」與節省開銷的原則。8天行程中，有4天在網咖過夜，1天利用健身房更衣室休息，其餘則入住價格最低的青年旅館及民宿。他說：「身體實在扛不住了，就找張床睡一天。」飲食方面則以沿途拉麵店、小吃店解決三餐。

小謝指出，整趟旅程最令他意外的是一路上來自陌生人的善意。他表示，不少人看見自己獨自徒步，都曾停車詢問是否需要搭便車。尤其進入南京後，短短20分鐘內便有3名騎電動車的民眾主動停下詢問是否需要載他一程，還有人遞水給他，讓他深受感動。他說，這些陌生人的善意，成為旅途中最真實的鼓勵。

然而，旅程最後一天，距離終點僅剩8公里時，累積多日的疲勞終於爆發。小謝說，當時腳踝疼痛到幾乎無法踩地，在路邊坐了很久，站起來時劇痛直衝腦門，眼淚瞬間奪眶而出。

「一開始就是純疼得哭，哭著哭著就想起這一路的不容易，也想起生活裡的一些事。」小謝回憶，大哭一場後，腳踝疼痛竟逐漸緩解，最後憑藉這股力量完成最後一段路程。

7月17日凌晨4時許，小謝終於抵達南京上海路，完成從上海南京東路走到南京上海路的目標。他說，抵達終點時沒有想像中的興奮，反而格外平靜，短暫停留後便搭車前往高鐵站返回上海。

回顧這趟即興徒步，小謝感慨表示，今年初曾想過搭便車前往土耳其，但幾個月後熱情便逐漸消退，因此更加相信「很多念頭都是有保質期的」，也因此決定把握當下完成這次挑戰，「有些事當下不去做，可能這輩子都不會做了。」

網友紛紛誇讚「小伙子太棒了」、「堅持就是勝利」。

21歲小伙從上海南京路徒步到南京上海路。（取材自揚子晚報）