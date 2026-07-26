線上旅遊龍頭攜程涉壟斷 挨罰51.7億 公司認錯推19整改

近年因壟斷及相關行為被罰企業 資料來源：大公報

AI重點 文章重點整理： 重點一： 攜程因壟斷被罰35.2億元並追繳16.5億元。

攜程因壟斷被罰35.2億元並追繳16.5億元。 重點二： 官方指其要求飯店獨家合作且強推全網最低價。

官方指其要求飯店獨家合作且強推全網最低價。 重點三：攜程宣布接受處罰並提出19項整改措施。

中國線上旅遊業龍頭攜程集團因壟斷行為，遭開罰35.2億元（人民幣，下同，約5.19億美元）及沒收違法所得16.5億元，合計51.7億元（約7.63億美元）。官方指出，所有平台企業都應以此為鑑，摒棄「低價內捲」、「排他競爭」的錯誤路徑。

中國國家市場監督管理總局25日通報，依據「反壟斷法」相關規定，攜程實施兩種壟斷行為，一是要求部分飯店提供獨家合作，構成反壟斷法禁止的限定交易行為；二是強制部分飯店給予「全網最低價」，構成反壟斷法禁止的附加不合理交易條件行為。

攜程25日表示，全盤接受，堅決服從，並公布19項整改措施，包括立即停止獨家合作行為及全網最低價，以保障酒店自主經營權及定價權，並堅決防範「大數據殺熟」等行為。

中國國務院 反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組副組長時建中表示，這次反壟斷調查是強化反壟斷常態化監管的必要行動，所有平台企業都應以此為鑒，審視經營中的競爭合規風險，摒棄「低價內捲」、「排他競爭」的錯誤路徑。

新華社報導，2025年以來，中國市場監管總局陸續收到針對攜程涉嫌壟斷的舉報，反映攜程迫使飯店商家接受霸王條款，還利用技術手段操控飯店價格，導致飯店業利潤嚴重下滑。

澎湃新聞報導，攜程透過「調價助手」自動監測價格調整房價至「全網最低價」，一般每天9點、10點、12點、14點、18點左右進行監測，凌晨也會繼續調整。雲南某民宿說，短短一個月，演算法就自動調整價格超過100次。

中國市場監管總局今年1月對攜程立案調查。調查顯示，攜程濫用其支配地位，以流量分配機制為核心，排除限制市場公平競爭，限制了飯店經營者跨平台經營，侵害飯店經營者自主定價權。