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線上旅遊龍頭攜程涉壟斷 挨罰51.7億 公司認錯推19整改

記者陳湘瑾／綜合報導
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近年因壟斷及相關行為被罰企業 資料來源：大公報
近年因壟斷及相關行為被罰企業 資料來源：大公報

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：攜程因壟斷被罰35.2億元並追繳16.5億元。
  • 重點二：官方指其要求飯店獨家合作且強推全網最低價。
  • 重點三：攜程宣布接受處罰並提出19項整改措施。

中國線上旅遊業龍頭攜程集團因壟斷行為，遭開罰35.2億元（人民幣，下同，約5.19億美元）及沒收違法所得16.5億元，合計51.7億元（約7.63億美元）。官方指出，所有平台企業都應以此為鑑，摒棄「低價內捲」、「排他競爭」的錯誤路徑。

中國國家市場監督管理總局25日通報，依據「反壟斷法」相關規定，攜程實施兩種壟斷行為，一是要求部分飯店提供獨家合作，構成反壟斷法禁止的限定交易行為；二是強制部分飯店給予「全網最低價」，構成反壟斷法禁止的附加不合理交易條件行為。

攜程25日表示，全盤接受，堅決服從，並公布19項整改措施，包括立即停止獨家合作行為及全網最低價，以保障酒店自主經營權及定價權，並堅決防範「大數據殺熟」等行為。

中國國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組副組長時建中表示，這次反壟斷調查是強化反壟斷常態化監管的必要行動，所有平台企業都應以此為鑒，審視經營中的競爭合規風險，摒棄「低價內捲」、「排他競爭」的錯誤路徑。

新華社報導，2025年以來，中國市場監管總局陸續收到針對攜程涉嫌壟斷的舉報，反映攜程迫使飯店商家接受霸王條款，還利用技術手段操控飯店價格，導致飯店業利潤嚴重下滑。

澎湃新聞報導，攜程透過「調價助手」自動監測價格調整房價至「全網最低價」，一般每天9點、10點、12點、14點、18點左右進行監測，凌晨也會繼續調整。雲南某民宿說，短短一個月，演算法就自動調整價格超過100次。

中國市場監管總局今年1月對攜程立案調查。調查顯示，攜程濫用其支配地位，以流量分配機制為核心，排除限制市場公平競爭，限制了飯店經營者跨平台經營，侵害飯店經營者自主定價權。

精華 FAQ

  • 市場監管總局認定，攜程一方面要求部分飯店提供獨家合作，另一方面強制部分飯店接受全網最低價，分別構成限定交易與附加不合理交易條件的違法行為。

  • 官方對攜程處以35.2億元人民幣罰款，並沒收違法所得16.5億元，合計達51.7億元。這也是針對平台壟斷行為的高額處罰案例。

  • 攜程表示全盤接受處罰，並推出19項整改措施，重點包括停止獨家合作與全網最低價要求，保障酒店自主經營與定價權，並防範大數據殺熟等行為。

國務院

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