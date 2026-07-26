殺雞儆猴？ 中官媒：攜程被重罰 有3個原因

7月25日，中國國家市場監管總局依法對攜程集團有限公司濫用市場支配地位實施壟斷行為作出行政處罰，罰沒款合計51.79億元人民幣。圖為北京市一處攜程旅遊門店。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 攜程遭罰35.21億元，罰款比率達7.5%，創中國反壟斷最高紀錄。

攜程遭罰35.21億元，罰款比率達7.5%，創中國反壟斷最高紀錄。 重點二： 官媒指攜程以流量分配與限流機制，隱性排擠商家跨平台經營。

官媒指攜程以流量分配與限流機制，隱性排擠商家跨平台經營。 重點三：本案成為在線旅遊反壟斷第一案，也展現監管整治平台決心。

中國市場監管總局對攜程集團有限公司濫用市場支配地位行為開罰35.21億元（人民幣，下同，約5.19億美元），罰款比率達7.5%，是中國反壟斷領域迄今開出的最高比率罰款。官媒分析，攜程挨了最重的罰基於三個原因，除涉及流量壟斷、技術作惡，官方同時藉此讓其他平台企業「肉痛」，展現監管決心。此案還創下三個第一，不僅是在線旅遊領域反壟斷第一案，也是平台經濟領域新型壟斷行為、平台經濟領域壟斷案件同時給予三種處罰的首例。

據官媒經濟日報報導，攜程挨了最重的罰，是因其藏在其行為的隱蔽性、手段的技術性以及危害的系統性之中。

第一個原因是攜程涉流量壟斷，且是比阿里、美團時期直接強制「二選一」更隱蔽的軟繩子。2025年以來，攜程構建了一套以流量分配為核心的隱性控制掛牌體系，一旦酒店在其他平台上架或價格未達標，攜程便以降級、限流作為懲罰，脅迫商家被迫放棄跨平台經營，排擠了其他競爭性平台的生存空間。

第二個原因是技術作惡，在未經商家同意下，強制下調酒店房間定價。陝西省某酒店就被調價助手一天內頻繁調價十餘次；江蘇一位酒店商家也抱怨攜程先後9次強制開通調價助手功能，店內480元一晚的節假日房價被改成了130元，最後酒店還因其拒單對其扣分罰款。更惡劣的還有變相增加佣金，綜合佣金率最高可達50%以上，有酒店「200元的訂單最終到手僅80元左右」。

第三個原因，是官方藉重罰攜程展示開創性意義與監管決心。攜程在國內旅遊行業GMV市場佔有率達56%，它的每一次「調價」、每一條「獨家合作」要求，影響的都是整個行業的生態根基。正因如此，處罰才必須足夠重。

人民日報報導指出，此案是平台經濟反壟斷常態化監管的又一重大標誌性案件，在很多領域具有突破性意義。

首先，這是中國在線旅遊領域反壟斷第一案，對促進行業高質量發展具有重要意義。第二，這是中國平台經濟領域新型壟斷行為第一案，攜程「技術+生態+行為」的複合型壟斷模式，精準高效實施更具隱蔽性和危害性的壟斷行為。第三，處罰決定有三大特點，是平台經濟領域壟斷案件同時給予三種處罰的第一案，是平台經濟領域壟斷案件處以沒收違法所得的第一案，也是平台經濟領域罰款比率最高的壟斷案件。

國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組成員、中國人民大學法學院院長楊東表示，於經濟社會發展而言，「本案充分回應了人民群眾和廣大經營主體對公平競爭、規範經營、共贏發展的現實期待」。