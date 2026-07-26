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全台唯一貴金屬仲鎢酸銨製造商老闆 在自家遭綑綁殺害

1歲被出養瑞典 她23年後回安徽認親

出生就被接生婆抱走 1歲被帶到瑞典 23歲女找到中國父母

中國新聞組／北京26日電
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高健泉（右）與母親。（取材自大象新聞）
高健泉（右）與母親。（取材自大象新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安徽女嬰出生四天被抱走，1歲後被瑞典夫婦領養。
  • 重點二：她成年後透過志願者尋親，歷經比對終於找到親生父母。
  • 重點三：7月25日兩地家人團圓，母親痛哭喊寶貝場面動人。

▲ 影片來源：YouTubexxxxx平台＠豫新闻（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

安徽一名女嬰剛出生被接生婆抱走，1歲時被領養到瑞典，23年後回國找到親生父母。她在認親前一夜未眠，反覆練習一句中文「我愛你媽媽」。

大象新聞報導，女嬰名叫高健泉，2003年4月2日出生於安徽懷遠，接生婆當時說：「你們家境也不好，根本照顧不了這個孩子」。沒想到，2003年4月6日，出生僅四天的這個女嬰竟然被遺棄在江蘇高郵體育館外，由警方送入兒童福利院，取名高健泉。

一年後，這個尚在襁褓中的孩子，被一對瑞典夫婦領養，遠渡重洋，在異國他鄉長大。

她的身世，只有福利院一紙冰冷的紀錄：2003年4月2日出生，患有腹股溝疝，遺棄地點明確，親人信息全無。

高健泉小時候。（取材自大象新聞）
高健泉小時候。（取材自大象新聞）

據報導，2026年3月11日，高健泉通過海外尋親夥伴雷小卓聯繫上「寶貝回家」志願者，正式登記尋根，瑞典志願者蔡姐為她寄來採血卡。一周後，尋家工作組志願者哪吒接手任務，核實信息、發布尋親帖。3月26日，高健泉藉回國旅遊之機，在北京完成採血。

經志願者多方排查與實地走訪，2026年5月26日，與安徽省懷遠縣常墳鎮一戶水姓家庭DNA比對成功，跨越2萬里、時隔23年的骨肉分離，終於迎來團圓。

高健泉表示，她覺得在這一生當中必須要嘗試尋找親生父母，她要知道自己從哪來，自己的根在哪，即使沒有找到，令她沒有想到的是，這麼快找到了親生父母。

7月25日，高健泉終於見到親生父母。媽媽一見到女兒就痛哭不已喊著：「寶貝」，高健泉也用剛學的中文喊出那句：「媽媽，我愛你！」

在認親現場，親生父母準備了瑞典語、中文雙語橫幅迎接女兒歸來，「世間最美的路，是歸家之路」短短一句話，藏滿綿長思念。

在親生父母的家中，他們給高健泉和她的養父母準備了許多禮物，並給高健泉親手帶上了精心挑選的的玉項鍊、穿上了紅旗袍。重逢時刻，女孩的兩位父親走在身後，兩位母親伴於身側，場面溫暖動人。

高健泉日常照。（取材自大象新聞）
高健泉日常照。（取材自大象新聞）

精華 FAQ

  • 她表示一生都想知道自己從哪裡來、根在哪裡，因此主動透過海外尋親夥伴與志願者登記尋根，即使當時不確定能否找到，也希望完成這段人生追尋。

  • 她先在2026年3月11日聯繫「寶貝回家」登記尋根，之後由志願者協助核實資料、發布尋親帖，再於3月26日和5月26日完成採血與DNA比對，最後確認安徽懷遠水姓家庭為親生家人。

  • 7月25日見面時，母親一見女兒就痛哭喊著「寶貝」，高健泉也用中文回應「媽媽，我愛你！」親生父母還準備中瑞雙語橫幅、禮物和紅旗袍，場面十分溫馨。

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