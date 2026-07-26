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王楚欽敗給退役4年的國手 張煜東贏球卻輸掉了全網…

中國新聞組／北京26日電
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王楚欽。（取材自微博）
王楚欽。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王楚欽乒超單打1-2爆冷不敵退役4年張煜東。
  • 重點二：張煜東靠針對性發球與快搶，限制王楚欽進攻。
  • 重點三：王楚欽三天兩敗引熱議，張煜東卻遭網路圍攻。

▲ 影片來源：YouTube平台＠黑洞體育君（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

在大連體育中心體育館25日進行的乒超聯賽男團常規賽中，世界排名第一的王楚欽代表山東魏橋·向尚運動出戰第二盤單打，以1-2（7-11、6-11、11-9）不敵已退役四年、無世界排名的前國手張煜東，爆出乒超開賽以來最大冷門。張煜東憑藉針對性發球限制、前三板快搶以及充分利用新版「搶8分」賽制，成功遏制王楚欽的擰拉進攻，前兩局僅讓對手合計得到13分。儘管王楚欽隨後在第四盤雙打中與周啟豪搭檔2-0獲勝，幫助山東魏橋以8-3擊敗四川豐谷，但單打失利仍引發輿論熱議。

綜合媒體報導，王楚欽賽後接受採訪表示：「魏橋買了我可能也就是需要我去上場，雖然說目前的水平可能就這樣了，但是也盡可能在努力去為團隊湊分。」

王楚欽在場上自扇耳光。（視頻截圖）
王楚欽在場上自扇耳光。（視頻截圖）

王楚欽強調，「球練得也挺多的了，這幾天每天都在訓練，之前的比賽也一直連軸轉，球上不會有太生的感覺。可能還是人的狀態，可能狀態思想不是很在線，在場上會突然出現對自己不滿意的情況，就打不進去了，這也是後面需要調整的。（第三局暫停）那會在場上挺痛苦的，在場上還是不夠冷靜。」

三天兩場單打失利，王楚欽的競技狀態明顯不在峰值。7月23日乒超首日，他1-2遭徐海東逆轉，連丟關鍵分；僅隔兩天，又1-2輸給傷癒復出的張煜東，前兩局加起來只拿了13分。

在比賽中，王楚欽在落後的時候氣得直接打了自己兩巴掌，顯然很不滿意表現。對此，網友們紛紛表示，「看他打自己和手裡無助的扔下毛巾好心疼他」。

一個因傷退役的球員，時隔四年重返賽場，用自己僅存的武器--發球，贏了世界第一，這本該是一個勵志故事。但故事的發展卻讓人意外。

賽後，張煜東的社交媒體評論區被「攻陷」。賽前一段私下聊天截圖被翻了出來--「王楚欽沒什麼實力」。網友炸了，世界第一沒實力？緊接著，四年前的聊天紀錄被扒，私密對話被曝光，質疑張煜東人品的聲音鋪天蓋地。最後，張煜東被逼到清空了三個帳號，把自己從互聯網上「刪」了。

張煜東。（取材自微博）
張煜東。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 王楚欽以1-2不敵退役4年的張煜東，主要因對手採取針對性發球限制、前三板快搶與節奏控制，前兩局就壓制了他的擰拉進攻。

  • 他表示近期訓練和比賽都很密集，但真正問題可能在於狀態與思想不夠在線，場上會突然對自己不滿意而打不進去，第三局暫停時也覺得很痛苦。

  • 因賽前私下聊天截圖與舊對話被翻出，出現「王楚欽沒什麼實力」等內容後，網友質疑他的人品與態度，最終迫使他清空3個帳號應對輿論。

王楚欽

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