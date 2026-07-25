沒彩禮、婚禮只花200元 河南新郎：妻拒大操大辦，一定對她好

河南一對夫妻只花200元辦婚禮，引發熱議。(取材自九派新聞)

河南 一對新婚夫妻婚禮只花了237元（人民幣，下同，約35美元），引發熱議。當事男方表示，妻子反對「大操大辦」，想把錢留著過日子，於是他們婚紗照選了最廉價的，婚禮當天也只在家裡簡單拜堂，與親友在院子裡吃一頓燒烤就完成了。男子表示，結婚當晚偷偷哭了很久，覺得委屈了妻子，一定對妻子好。

九派新聞報導，河南馬姓男子日前分兩自己兩年前結婚時的花費低廉，引發網民關注。他說，婚禮花了12.8元買蠟燭，9.5元買喜字貼紙、36.2元買散裝喜糖，加上一次性餐具及燒烤食材等，總計237元。

馬男受訪表示，妻子反對大操大辦，稱把錢留著過日子，所以他們只花了幾百塊拍「廉價」婚紗照；女方家也沒要求彩禮，只要他「好好對她」。不過，他還是偷偷為妻子買了秀禾服當驚喜，他說妻子嘴上嫌浪費，但心裡很開心。

「結婚當晚偷偷哭了很久，覺得委屈了妻子。」馬男表示，他發誓一定要對她好。如今兩年過去，他們也有了孩子，日子愈過愈好。他還說，他把婚禮時剩的喜糖留下來，夫妻吵架時就吃一顆，提醒自己珍惜當下的幸福。

極目新聞報導，中國近來愈來愈多如馬男一般「極簡婚禮」的案例，反映出年輕人漸漸開始摒棄排場，主張「婚禮是給自己辦的，自己開心就好」。