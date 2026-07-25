宣傳「蜘蛛人」 霍蘭德、千黛亞夫妻遊上海 同款五分褲秒殺
盛夏高溫來襲，暑期檔也跟著熱度狂飆，在「功夫女足」「八仙！」等電影強勢拉動下，截至24日下午，檔期總票房已經超過50億；而好萊塢超級英雄大片「蜘蛛人：重生日」29日也將加入這場鏖戰，該片於24晚在上海舉辦中國首映禮，飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德(Tom Holland)與飾演蜘蛛俠女友的千黛亞(Zendaya)夫婦連袂出席。
橙柿互動·都市快報報導，「蜘蛛人：重生日」24日在上海舉辦中國首映禮，湯姆霍蘭德夫婦23日就已經從上一站墨西哥趕到了中國，沒來得及倒時差，直接低調出門逛街。兩人跟普通新婚小夫妻一模一樣，一路買買買吃吃吃，因為連墨鏡都沒戴，被不少網友認出求合影。
但兩人顯然低估了上海的夏天，霍蘭德早上穿著襯衫長褲就出門，千黛亞也穿著長袖長褲，結果直接被熱到，中午時分，網友就發現千黛亞脫掉外套，霍蘭德手上則多了一個森馬(Semir)的袋子，身上的長褲也換成了五分褲。森馬直呼接到了「這潑天的富貴」，100多元的同款牛仔褲立馬售罄，網友更是調侃：「蜘蛛人也扛不住上海的夏天啊」！
兩人還去了豫園·城隍廟商圈逛了中式旗袍店，在BalaThÉ逛山·非遺茉莉花茶主題店點了兩杯果茶，中午在南京東路的上海老字號味香齋打卡，吃了該店的網紅套餐麻醬麵、小牛湯和炸豬排，晚上在愚園路的米其林二星素食餐廳福和慧吃素食，一看就是做足的功課。他們這一接地氣的行程，也被網友列為了「蜘蛛人上海一日遊」路線。
兩人是為宣傳新片《蜘蛛人：重生日》來上海，並出席24晚舉辦的中國首映禮。他們23日便從墨西哥抵達，隔天就低調外出逛街，行程也被網友一路關注。 因為兩人沒有戴墨鏡，外型又相當醒目，走在街上很快被民眾認出並求合影；加上行程像普通新婚夫妻般買東西、吃美食，讓網友覺得很接地氣。 他原本穿長褲出門，後來疑似被上海高溫熱到，改穿森馬的五分牛仔褲，結果同款100多元商品迅速售罄，也讓品牌直呼接到「潑天的富貴」。
精華 FAQ
兩人是為宣傳新片《蜘蛛人：重生日》來上海，並出席24晚舉辦的中國首映禮。他們23日便從墨西哥抵達，隔天就低調外出逛街，行程也被網友一路關注。
因為兩人沒有戴墨鏡，外型又相當醒目，走在街上很快被民眾認出並求合影；加上行程像普通新婚夫妻般買東西、吃美食，讓網友覺得很接地氣。
他原本穿長褲出門，後來疑似被上海高溫熱到，改穿森馬的五分牛仔褲，結果同款100多元商品迅速售罄，也讓品牌直呼接到「潑天的富貴」。
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