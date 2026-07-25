宣傳「蜘蛛人」 霍蘭德、千黛亞夫妻遊上海 同款五分褲秒殺

好萊塢超級英雄大片「蜘蛛人：重生日」。(取材自橙柿互動·都市快報)

盛夏高溫來襲，暑期檔也跟著熱度狂飆，在「功夫女足」「八仙！」等電影強勢拉動下，截至24日下午，檔期總票房已經超過50億；而好萊塢 超級英雄大片「蜘蛛人 ：重生日」29日也將加入這場鏖戰，該片於24晚在上海舉辦中國首映禮，飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德(Tom Holland)與飾演蜘蛛俠女友的千黛亞(Zendaya)夫婦連袂出席。

橙柿互動·都市快報報導，「蜘蛛人：重生日」24日在上海舉辦中國首映禮，湯姆霍蘭德夫婦23日就已經從上一站墨西哥 趕到了中國，沒來得及倒時差，直接低調出門逛街。兩人跟普通新婚小夫妻一模一樣，一路買買買吃吃吃，因為連墨鏡都沒戴，被不少網友認出求合影。

但兩人顯然低估了上海的夏天，霍蘭德早上穿著襯衫長褲就出門，千黛亞也穿著長袖長褲，結果直接被熱到，中午時分，網友就發現千黛亞脫掉外套，霍蘭德手上則多了一個森馬(Semir)的袋子，身上的長褲也換成了五分褲。森馬直呼接到了「這潑天的富貴」，100多元的同款牛仔褲立馬售罄，網友更是調侃：「蜘蛛人也扛不住上海的夏天啊」！

兩人還去了豫園·城隍廟商圈逛了中式旗袍店，在BalaThÉ逛山·非遺茉莉花茶主題店點了兩杯果茶，中午在南京東路的上海老字號味香齋打卡，吃了該店的網紅套餐麻醬麵、小牛湯和炸豬排，晚上在愚園路的米其林二星素食餐廳福和慧吃素食，一看就是做足的功課。他們這一接地氣的行程，也被網友列為了「蜘蛛人上海一日遊」路線。

湯姆霍蘭德夫婦同遊上海。(取材自橙柿互動·都市快報)

霍蘭德穿的森馬(Semir)五分褲掀起搶購。(取材自橙柿互動·都市快報)