A股再現「天價離婚」 女方分走9.2億元 網：比公司獲利還誇張

中國A股市場再添一起巨額離婚案，主營女裝與醫美業務的上市公司朗姿股份24日晚間發布公告，控股股東申東日已於23日與翁潔離婚，並就股份分割達成安排。申東日將其持有的約8048.27萬股股份（占總股本18.19%）轉讓至翁潔名下。按照24日收盤價11.45元計算，女方分得的股份總市值約為9.22億元人民幣。

每日經濟新聞報導，朗姿股份官方指出，權益變動後申東日持股降至29.63%，仍為公司控股股東，公司實控人仍為申東日與申今花兄妹，合計持股38.38%。由於翁潔並未在公司任職亦不參與營運，本次變動對經營無實質影響。為化解市場疑慮，雙方已簽署減持承諾書，確認無規避減持的主觀意圖，並承諾合併計算減持額度，且未來12個月內均無增減持計畫。

除了朗姿股份外，近期A股頻頻上演實控人離婚分割股權事件。光是7月以來，科創板企業強一股份董事長周明就因離婚將占總股本10.86%的股份分割給前妻，市值逼近60億元，刷新2026年A股紀錄；銀信科技實控人詹立雄及大洋電機實控人夫婦，也相繼因離婚訴訟躍上版面，涉案股權市值分別達9.26億元與55億元。

針對密集出現的婚變風波，市場高度關注是否涉及「假離婚真套現」。以銀信科技為例，因實控人曾預告減持，婚變消息一出引發市場恐慌，導致股價大跌15.9%。公司方面對此急忙回應澄清，強調「目前法律法規已完全禁止通過離婚來規避減持，不存在所謂的『技術性離婚』」，但市場對實控權歸屬及潛在拋壓的疑慮依然難消。

這一連串「天價離婚」事件迅速在網路上引發熱議。不少網友調侃道：「A股企業家真是一言不合就離婚，這分手費動輒幾億幾十億，簡直比公司獲利還誇張！」也有投資者無奈表示：「散戶買股票還要承擔實控人的婚姻風險，一發離婚公告股價就跌停，這種變相減持的疑慮到底什麼時候才能徹底根除？」