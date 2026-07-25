央視「最美記者」王冰冰演短劇 網友質疑：跨界能行嗎？

有央視「最美記者」稱號的王冰冰近日跨界轉型擔任演員。(取材自封面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 央視「最美記者」王冰冰跨界主演微短劇《灼灼不傾城》，以反審美霸凌為主題，上線後獲部分網友稱讚，也引發對其轉型演員的專業質疑。

有央視「最美記者」稱號的王冰冰近日跨界轉型擔任演員，其主演的微短劇「王冰冰三部曲」第二部「灼灼不傾城」，23日12時在央視頻與愛奇藝平台上線。王冰冰隨後在社交媒體發布宣傳影片，有網友看完覺得劇中服飾精美，但也有不少人對她跨界做演員提出質疑，「到底能行嗎」？

封面新聞報導，王冰冰發布影片宣傳自己主演的微短劇「灼灼不傾城」，配文表示：「當全世界以胖為美是什麼體驗？會不會是另一種審美霸凌呢？」她強調劇中眾人雖困於刻板審美束縛，但始終有人堅守本心，「不必迎合他人眼光，你的模樣一本就值得偏愛。」

該劇主要以男女主角與麗夫人鬥智鬥勇為主線，塑造出堅韌獨立、守正傳承的女主角形象，並傳達「美不在刻板束縛，美在接納不同」的價值觀。王冰冰也在影片配文中寫道：「無論高矮胖瘦，男女老少，美從不被定義，本就萬般姿態。」

作為跨界嘗試，這並非王冰冰首度參演短劇。資料顯示，「王冰冰三部曲」的首部作品「今人不見古時玥」已於2025年1月31日上線，當時王冰冰在劇中飾演博物館管理員曉玥，故事講述其母親與西漢丫鬟意外互換時空，在一邊闖關救母的同時解鎖西漢民俗與文物知識。

王冰冰主持人轉型演短劇的消息曝光後，迅速引發網民熱議；不少看完劇集的網友留言稱讚「劇中服飾精美，非常沉浸」，有人稱讚王冰冰敢於跳出舒適圈，演技靈動，也有不少粉絲表示看完第一部後便持續追看第二部。然而，面對央視主持人的破圈嘗試，也有許多網友對其跨界做演員的專業性與選擇提出質疑，認為能不能站穩腳跟還得看後續表現。

「灼灼不傾城」為古裝懸疑愛情輕喜劇，劇情講述魁州崇尚豐腴之美，瘦弱女子方灼灼（王冰冰飾）備受世俗輕賤，她憑藉祖傳胭脂變身豐腴美人，以雙重身分立足，後因原料將盡而設局嫁入都督府，卻陰差陽錯捲入家族陰謀。劇中除了是王冰冰首次以全古裝造型亮相，更集結龐洪濤、朱宏嘉、SNH48林思意、傅迦、高美玲（奧黛麗厚本）等多名實力派演員與網紅加盟。

有央視「最美記者」稱號的王冰冰近日跨界轉型擔任演員。(取材自微博)