稱樊振東為「外協」球員無緣中國乒超 官媒挨批致歉

圖為樊振東日前在德國法蘭克福舉行的甲級聯賽決賽中發球。（新華社）

北京日報23日發布致歉聲明，就日前在報導2026年中國乒超聯賽時，誤將中國桌球奧運 冠軍、男子單打大滿貫得主樊振東 稱為「外協」球員一事公開更正，並表示將加強體育報導審核。

北京日報表示，7月21日微博 值班編輯在報導乒超聯賽及回覆網友留言時，「因理解不準確且未向專業體育報導部門核實」，誤將樊振東表述為「外協」球員，強調「樊振東是中國優秀乒乓球運動員，我們對此深表歉意」，未來將加強體育報導的專業審核，避免類似錯誤再次發生。

爭議源於北京日報21日報導乒超聯賽新規時，引述前中國桌球國手方博直播內容，指出本賽季禁止所有外協註冊球員參賽，並將樊振東與林昀儒、張本美和等外協選手並列，稱「均無法參賽」，引發外界質疑。

據羊城晚報報導，方博曾透露，本賽季乒超聯賽不允許外協會註冊球員參賽，已轉籍至境外協會的運動員也受到限制，他因已註冊哈薩克桌協，因此無法參加本季乒超；此外，國內註冊球員也不得同時參與海外聯賽。

「乒乓世界」公布的本季註冊名單顯示，往年活躍於乒超的林昀儒、張本美和、松島輝空、平野美宇、申裕斌、莫雷加德等外協選手均未出現在名單中。截至目前，中國乒協尚未以單獨公告形式公布有關外協球員參賽資格的完整管理細則。

2026年乒超聯賽23日在遼寧大連開賽。據齊魯晚報報導，本季除所有非中國乒協註冊球員不得報名外，中國乒協註冊球員也不得簽約參與海外聯賽。由於樊振東與德甲杜塞道夫俱樂部的合約自7月1日生效，因此無法參加本季乒超聯賽。

此外，本季男、女團參賽隊伍分別增至10隊及8隊，並規定每支隊伍至少註冊一名19歲以下（U19）球員，以強化年輕選手培養。