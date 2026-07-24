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當年放棄白袍夢…38歲清華畢業生連戰3年 考上北大醫學部

中國新聞組／北京24日電
38歲的李龍被北京大學醫學部錄取，進入本博八年制專業。(取材自九派新聞)
38歲的李龍被北京大學醫學部錄取，進入本博八年制專業。(取材自九派新聞)

38歲清華大學畢業生李龍連續3年重返高考考場，終於考上北京大學醫學部八年制本博專業。他23日證實，已依第一志願錄取，未被調劑，並表示未來希望投入醫學科研，「我想在醫學領域持續走下去，不在意收益有多少。」

據九派新聞報導，李龍今年高考成績名列黑龍江省前300名，較去年約前1300名進步約1000名。他未公布具體分數，但提供錄取結果截圖證實已獲北京大學醫學部錄取。

這是李龍人生第四次參加高考，也是自2024年起連續第三年應試。2008年，19歲的他以695分考入清華大學，但因家境困難，放棄自幼的學醫夢想。畢業後投入教培行業，在北京成家立業，生活逐漸穩定，仍始終對未能學醫感到遺憾。

2024年，他重考取得626分；2025年再考獲641分，兩次都未能進入理想醫學院校。今年調整備考方式，除每周完成六科試卷、反覆複習筆記，也主動到外地參加模擬考，提前適應考場節奏，考前30天每天從上午8時讀到晚間10時，全力衝刺。

李龍表示，隨著年齡增長，記憶力、體力與精力都不如18歲時，因此這次能圓夢，更多是靠長時間、高強度投入。他說，自己從未預設失敗，「如果總想著考不上，會很內耗。我一直想的是，自己一定會考上。」

對於即將展開8年醫學教育，李龍坦言，年齡可能帶來與同學間的代溝，也提到未來從事科研時，因國家傑出青年基金申請年齡限制35歲以下，「我大概率以後是『自費科研』」，但仍希望持續投入醫學研究，為相關領域貢獻力量。

談到家人的支持，他表示，妻子第一年十分支持自己追夢，連續兩年未考上後雖仍理解，但自己無法分擔家庭責任，讓妻子「提前體驗了高三家長的生活」。

李龍還透露，2024年首次接受媒體採訪後，曾有機構邀請他簽約賣課，但遭他拒絕。「他們說我不用考上，已經有知名度了，但這跟我的想法完全不一致。我的目標是繼續學習、走科研這條路，不是百分百去賺錢。」

精華 FAQ

  • 他今年依第一志願錄取北京大學醫學部八年制本博專業，且沒有被調劑，正式圓了多年來想重返醫學道路的心願。

  • 李龍2008年考入清華後，因家境困難放棄學醫，畢業後投入教培業，但始終對未能學醫感到遺憾，因此選擇再次挑戰高考。

  • 他希望未來持續投入醫學研究，即使知道年齡與科研年限限制可能帶來壓力，仍不太在意收入，認為重點是走科研這條路。

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