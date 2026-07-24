重慶情侶騎摩托「萬餘公里」到巴黎 外國人狂讚太厲害

小伙辭職後與女友騎摩托橫跨亞歐，一個月騎行萬餘公里到法國。(取材自極目新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 重慶情侶騎摩托自新疆出發，1個月橫跨亞歐抵達巴黎。

重慶情侶騎摩托自新疆出發，1個月橫跨亞歐抵達巴黎。 重點二： 途中遭遇訊號中斷與導航失效，靠民眾及華人協助前行。

途中遭遇訊號中斷與導航失效，靠民眾及華人協助前行。 重點三：葛鵬曾環遊中國並辭職備旅，未來還計畫騎回國。

熱愛摩旅的29歲重慶男子葛鵬與女友王子舒，今年6月中旬騎著一輛「浙D」牌照的摩托車，從新疆 霍爾果斯口岸出發，歷時一個月、騎行一萬多公里，於7月17日順利抵達法國巴黎。這趟橫跨亞歐大陸的旅程中，兩人遭遇手機信號中斷、導航失效等困難，所幸獲得多名熱心民眾與當地華人 協助指路。葛鵬開心表示「外國人誇我們很厲害」。

極目新聞報導，葛鵬表示，他此前已有環遊中國的經驗，今年3月下定決心辭職，並花費一個月時間準備。他將摩托車託運至新疆後，6月15日與女友在新疆會合，17日從霍爾果斯口岸進入哈薩克斯坦，正式開啟騎行之旅。

女友王子舒透露，自己在英國留學時曾有過騎行歐亞大陸的想法，得知葛鵬計畫後決定同行，旅途中數次感到害怕時，葛鵬一句「有我在」讓她感到安心。

兩人途中行經哈薩克斯坦、俄羅斯、拉脫維亞、波蘭、捷克、德國等國。葛鵬7月23日已抵達義大利 托斯卡納大區，後續計畫乘船前往希臘，經土耳其、格魯吉亞等地騎行回國。

報導指出，葛鵬透露，行程中最大困難在於手機信號問題，儘管辦理了各國電話卡並準備離線翻譯，但抵達俄羅斯後因手機無信號而無法使用導航，靠著許多熱心民眾提供熱點與指路才順利化解。偏遠地區兩人便露營過夜，進入城市則入住旅店。

葛鵬分享，抵達巴黎埃菲爾鐵塔時，旅途的疲憊在一瞬間消散；在米蘭大教堂時適逢黃昏，夕陽照射在建築上的景色令他大為震撼，在米蘭唐人街吃火鍋時，也有不少外國人圍觀他們的摩托車。葛鵬特別提到，在歐洲每次停車都會將車鎖好，目前整體體驗符合預期。

小伙辭職後與女友騎摩托橫跨亞歐，一個月騎行萬餘公里到法國。(取材自極目新聞)

小伙辭職後與女友騎摩托橫跨亞歐，一個月騎行萬餘公里到法國。(取材自極目新聞)