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阿聯酋航班轉降杭州滯留 373人困機艙12小時 有人暈倒

中國新聞組╱北京24日電
有乘客暈倒。（取材自瀟湘晨報 ）
有乘客暈倒。（取材自瀟湘晨報 ）

AI摘要

文章摘要整理：

阿聯酋航空EK302航班因上海天候轉降杭州後，受機組調度、接駁延誤與技術故障影響，373名乘客被困機艙12小時，部分人出現中暑不適，公司事後致歉並安排補償。

阿聯酋航空由杜拜飛往上海的EK302航班，22日因惡劣天氣備降杭州，後因設備故障及機組調配問題，致373名乘客困於機艙12小時，期間空調故障引發乘客不適。阿聯酋航空23日發文向受影響乘客致歉，並安排餐食、住宿及接駁專車。

綜合瀟湘晨報、都市快報報導，該班機為被譽為「空中巨無霸」的空客A380客機，原定22日晚間9時34分由杜拜飛抵上海浦東國際機場，因上海天候惡劣，於當晚9時04分臨時備降杭州蕭山國際機場。然而，飛機降落後卻遲遲未能起飛，300多名乘客隨後被困於機艙內長達12小時，直至23日晨間9時許才獲准陸續下機。

據現場乘客發布的多則視頻顯示，長時間滯留期間，機艙內空調系統發生故障，導致機艙溫度飆升，多名乘客聚於艙門口情緒激動，要求下機通關。期間更有外籍乘客因高溫悶熱出現中暑暈倒等嚴重身體不適症狀，警方隨後趕赴現場處置。機組人員當時透過廣播表示，依據相關法律法規，需等待邊檢及海關人員到場才能開啟艙門。

針對為何讓乘客長時間困於機艙，杭州機場工作人員透露，班機降落後機組人員已超勤，需從上海緊急調派新機組。由於阿聯酋航空在杭州定期執飛的機型為A359，其機組資格無法與A380通用，必須由上海派遣具備資格的飛航人員；然而接駁專車在赴杭途中遭限速80公里，致使行程延誤。當新機組趕抵現場後，又檢測出飛機出現技術故障，多重因素交織最終釀成嚴重滯留。

對於無法立即下機的疑問，有相關機構指出，國際航班備降涉及國家主權與邊境安全管制，乘客下機必須經過海關、邊檢及檢疫等單位批准，並符合入境許可等法定條件。機場地勤雖已做好保障準備，但無權擅自開啟艙門，除非出現危及生命的突發疾病等緊急狀況，邊檢部門才會開通「綠色通道」。

阿聯酋航空23日發表致歉信表示，對本次因惡劣天氣及技術故障所引發的長時間延誤深表歉意，並澄清網傳「邊檢不讓乘客下機」的資訊不實。目前已協助所有旅客完成入境手續，並提供餐食、飯店住宿及送回上海的接駁專車，客戶事務團隊亦將陸續主動聯繫受影響乘客進行後續善後處置。

阿聯酋航空EK302航班備降至杭州蕭山國際機場。（取材自瀟湘晨報 ）
阿聯酋航空EK302航班備降至杭州蕭山國際機場。（取材自瀟湘晨報 ）

機上多名乘客聚在門口。（取材自瀟湘晨報 ）
機上多名乘客聚在門口。（取材自瀟湘晨報 ）

精華 FAQ

  • EK302航班原定由杜拜飛往上海浦東，22日晚間因上海天候惡劣，臨時備降杭州蕭山國際機場。原本只是避開壞天氣，沒想到後續又因多重因素導致長時間無法下機。

  • 航班降落後，因機組已超勤需從上海調派新機組，加上接駁車延誤及之後檢出技術故障，乘客一直無法下機。期間空調系統出問題，艙內悶熱，有人不適甚至暈倒。

  • 阿聯酋航空23日發文致歉，否認是邊檢不讓下機，並表示已協助旅客完成入境手續，安排餐食、飯店住宿與送回上海的接駁專車，後續也會由客服團隊持續聯繫善後。

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