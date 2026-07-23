廣西洪災／萬條毒蛇2周前逃逸 捕蛇手每天徒手抓20條

廣西橫州洪水過後，仍有許多蛇藏身居民住所。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 廣西橫州洪災沖毀養蛇場後，大量毒蛇逃逸，救援隊捕蛇手陳培鑫每天徒手抓蛇協助除患，並提醒居民清淤返家時注意防蛇安全。

廣西橫州市2周前遭颱風「美莎克」襲擊引發洪災，多個村莊遭洪水圍困，當地多家養蛇場被沖毀，成千上萬條蛇逃逸。如今洪水退去，居民住所仍面臨嚴重的毒蛇隱患，來自福建漳州的黎明救援隊隊員陳培鑫等專業人員自發馳援當地，每天徒手抓捕20多條毒蛇，持續走訪幫助居民清除蛇患。

綜合媒體報導，目前當地已進入災後清理階段，陳培鑫指出，抓獲的毒蛇大部分是毒性較強的越南 眼鏡蛇，身長達1.5公尺、重量2斤以上。他透露，近期抓到的眼鏡蛇與本土蛇類有很大差別，大概率是養殖場逃出來的，且因天氣放晴，蛇類怕曬太陽，多躲藏在民房內雜物堆、木板及磚頭縫隙等乾燥陰暗處，對清淤居民構成安全隱患。

據了解，陳培鑫此前曾因手部受傷返程修養，傷勢穩定後便再次馳援橫州雲表鎮。前日上午，他在一處民房內捕獲多條眼鏡蛇，不僅咬人還會噴毒，提醒民眾清淤時務必注意安全。陳培鑫表示：「接下來將繼續走訪排查，幫當地居民清除蛇患。」專業人員同時也在現場推廣科普防蛇知識，保障災後返家民眾的人身安全。

廣西橫州市為中國養蛇重鎮，雲表等鄉鎮遍布大小蛇場，眼鏡蛇與水律蛇為主要養殖品種，用於製藥及日化品。業界素有「中國養蛇看廣西」之說，廣西蛇類存欄量曾占全國70%。7月6日暴雨引發洪災後，僅雲表鎮鄧圩村一處養蛇場就有約800至900條蛇逃逸，包含有毒的眼鏡蛇與無毒的大王蛇、水律蛇。

對此，許多網友與當地居民紛紛留言：「每天抓20多條毒蛇太嚇人了，真的辛苦救援隊員」、「家裡有蛇根本不敢回去清淤，感謝捕蛇能手自發馳援」；也有網友感嘆：「養蛇場被沖毀不只養殖戶損失慘重，逃出來的毒蛇更是災後隱患」、「希望排查能徹底一點，大家清淤時千萬要小心防蛇」。