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推動源頭減碳 中國擬建國家級零碳工廠、零碳算力設施

中國新聞組╱北京23日電
上海世界人工智慧大會期間，參觀者在大陸算力展品前交流討論。新華社【作者：廖士鋒，...
上海世界人工智慧大會期間，參觀者在大陸算力展品前交流討論。新華社【作者：廖士鋒，日期：2026-07-23，數位典藏序號：20260722165215647】

據中國工業和信息化部消息，「關於組織開展國家級零碳工廠建設工作的通知」7月22日正式發布，中國將組織開展國家級零碳工廠、零碳算力設施建設工作。

所謂零碳工廠建設，是指通過技術創新、結構調整和管理優化等減排措施，實現邊界內二氧化碳排放的持續降低、逐步趨向於近零的過程。

而上述「通知」明確中國國家級零碳工廠申報要求，選擇具備一定建設基礎、建設目標明確、實施路徑清晰，並承諾在規定期限內完成建設目標的製造型企業、算力設施，擇優納入國家級零碳工廠建設名單。

從評估指標來看，設置單位能耗碳排放、非化石能源消費占比、非化石能源電力消費物理認定量占比三個核心指標，申報單位應滿足核心指標的基本要求，並在建設期內承諾達到核心指標的目標要求。

同時，設置「過程脫碳」、「協同降碳」、「智能控碳」、「碳抵銷」和資訊披露四類八項引導指標。

據新華社，中國電子技術標準化研究院副院長陳大紀說，通知聚焦國家級零碳工廠「建成什麼樣、應該怎麼建、如何確保建設成效」等關鍵問題，將引導建設單位從科學算碳、源頭減碳等方面，系統推進零碳工廠建設。

精華 FAQ

  • 工信部發布通知，將組織開展國家級零碳工廠與零碳算力設施建設，並從具備基礎、目標明確的製造型企業與算力設施中擇優納入建設名單。

  • 申報單位需具備一定建設基礎、清晰實施路徑與明確目標，並承諾在規定期限內完成建設；建設過程則要持續降低邊界內二氧化碳排放，逐步趨近於零。

  • 評估以單位能耗碳排放、非化石能源消費占比、非化石能源電力消費物理認定量占比3項核心指標為主，另設過程脫碳、協同降碳、智能控碳、碳抵銷與資訊披露等8項引導指標。

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