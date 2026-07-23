全中國最後一位長征女紅軍 105歲王全英辭世

女紅軍王全英22日與世長辭，享耆壽105歲。（ 新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 全中國最後一位長征女紅軍王全英於四川辭世，享耆壽105歲；她自幼坎坷、15歲隨軍長征，晚年隱名生活，最終依遺願返鄉安葬。

全中國最後一位長征女紅軍王全英，7月22日凌晨0時30分在四川都江堰的醫院安詳辭世，享耆壽105歲。王全英的女兒劉桂華透露，母親去世時，姊妹二人與外孫們均陪伴在側，走得很安詳、沒有痛苦，唯一遺憾的是沒能撐到長征勝利90周年紀念日。四川汶川縣已成立治喪委員會，定於23日舉行追思會，並將遵從其遺願送回家鄉汶川安葬。

新華社報導，劉桂華在朋友圈感性寫下：「雪域巾幗，踏雪長征；隱功一世，初心不改。願母親千古，一路走好。」劉桂華表示，母親過完105歲生日後，身體一直不錯，但本月出現呼吸急促與咳痰困難，18日送醫後各項機能漸漸衰弱。

王全英原名王桂香，1921年出生在位於今阿壩州金川縣的一個貧寒藏族家庭，一歲多父母雙亡，由舅舅撫養到五歲後，被送到當地一戶人家從事放牛、放羊、推磨等繁重勞動，童年屢受苛待欺凌。1935年，14歲的她在金川遇見紅四方面軍，被紅軍紀律與言行打動而毅然參軍，主要負責帶路、燒水做飯、護理傷員及籌糧等工作。新中國成立後，她將名字改為「全英」，以此緬懷犧牲的戰友。

1936年3月，王全英隨部隊在丹巴遭遇國民黨軍圍攻，與部隊失散。15歲的她為追趕部隊翻越雪山，靠採野草充飢，在嚴寒中踩著深雪前行，導致左腳一根腳趾被凍掉。同年5月，她流落至汶川三江隱姓埋名，從未向人提起長征經歷，後與當地村民劉富光成家。婚後她生了五個子女，但因條件艱苦僅有兩個女兒存活下來。直至1984年經阿壩州政府核實後，才正式確認其失散紅軍身分，為其頒發相關證明文件。

王全英逝世的消息傳出後，引發眾多網友悼念與討論，「雪山走出的巾幗英雄，老人家一路走好」、「致敬最後的女紅軍，歷史永遠不會忘記她們的付出」。也有網友感慨指出：「15歲凍掉腳趾依然堅持，這份堅毅令人動容」、「老人家隱功一世不慕名利，真正展現了初心的偉大」。