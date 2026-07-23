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河北商場出現「粉紅裸男」 雙腿大開僅穿內褲 網喊不舒服

中國新聞組／北京23日電
女廁所牆面上有多幅壁畫，畫面中一名男性全身呈粉色皮膚，身上僅穿著內褲，擺出挑逗姿...
女廁所牆面上有多幅壁畫，畫面中一名男性全身呈粉色皮膚，身上僅穿著內褲，擺出挑逗姿勢。（取材自大河報）

河北石家莊西美·花街生活工場女廁壁畫近日引發爭議。網友反映，商場二樓女廁牆面繪有多幅男性僅穿內褲、擺出挑逗姿勢的壁畫，質疑內容低俗，認為商場常有家長帶孩童前往，不適合作為公共空間裝飾。事件在網路引發熱議，截至目前，商場尚未公開回應壁畫設計理念及是否調整。

大河報報導，有網友表示，7月18日晚間到西美·花街生活工場二樓女廁時，發現牆面壁畫內容令人不適，隨後將照片發布至社群平台，引起廣泛關注。不少網友留言表示，「這種設計怎麼通過的？第一眼就生理不適」，也有人詢問投訴管道，認為商場有許多家長帶孩子前往，不適合出現此類畫面。

網友提供的照片顯示，女廁牆面繪有多幅人物壁畫，其中一名男性角色全身為粉紅色膚色造型，身上僅穿著內褲，並擺出挑逗姿勢，因此引發討論。

據報導，大河報隨後致電西美·花街生活工場，但未獲接聽。查閱商場官方帳號「西美花街—潮玩花街」發現，該帳號7月15日曾發布題為「這是石家莊哪個商場的衛生間」的貼文，並附上多張相關壁畫照片，留言區已有不少網友詢問壁畫寓意及設計用意。

大河報也聯繫商場二樓一家商戶，店員證實女廁內確有相關壁畫，並表示：「確實有這樣的圖片，看著不舒服。小孩進去確實不是很好。」

此外，大河報也透過社群平台私訊商場官方帳號，詢問壁畫設計初衷及是否考慮修改，但截至報導刊發時，尚未收到任何回覆。

報導指出，這並非西美·花街生活工場衛生間壁畫首次引發討論。早在2016年，就有媒體報導商場男廁牆面繪有衣著暴露的女性壁畫，當時商場工作人員表示，相關設計由企畫部負責，屬於整體裝修風格的一部分。

商場當時說明，西美·花街生活工場主打潮流定位，為配合整體裝潢設計，男廁採用女性人物壁畫，女廁則繪製身材健碩的男性形象，希望與商場整體風格相互呼應。此次女廁壁畫再度引發討論，商場截至目前尚未對外進一步說明。

精華 FAQ

  • 爭議焦點是河北石家莊西美·花街生活工場二樓女廁牆面，繪有多幅男性人物壁畫，其中一名角色呈粉紅膚色、僅穿內褲並做出挑逗姿勢。

  • 不少網友認為畫面低俗，第一眼就令人不舒服，且商場常有家長帶孩童前往，不適合作為公共空間裝飾。店員也證實看了會不舒服，認為小孩進去不太好。

  • 截至報導刊發，商場尚未公開說明壁畫設計理念或是否會修改。報導也提到，2016年時商場男廁曾因女性暴露壁畫引發討論，當時稱屬整體裝修風格的一部分。

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