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大連1餐廳廁所滿牆捲紙 6種衛生巾、小物免費用 網狂讚貼心

中國新聞組／北京11日電
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人性化衛生間。（視頻截圖）
人性化衛生間。（視頻截圖）

大連一家燒烤店的女廁近日因裝修設計別具貼心，一整面牆掛滿捲紙、另設專區備有多款衛生巾及護理小物件，被顧客拍片上傳網路，迅速引起熱議，不少網友大讚「夯爆了」，紛紛點讚該店人性化設計。

極目新聞報導，一名女網友發布短片指出，她到大連一家餐館用餐時，發現店內女廁裝修十分特別，其中一整面牆掛滿捲紙，另一側的櫃格內則準備有衛生巾、護手霜、化妝棉等用品。

視頻畫面顯示，一面牆上整齊掛著24筒捲紙，另一面牆上的櫃格內備有不同規格的衛生巾，還有漱口水、護手霜、棉籤等用品，「連衛生巾都有6種不同款式的」。

記者其後致電該燒烤店查詢，一名工作人員回應指，店內衛生間的物品均為免費使用，裝修由老闆本人親自設計，每個廁所隔間內均放置了大量捲紙。至於女廁方面，旁邊的櫃格分為上下兩個部分，下面的櫃子備有超薄、護翼等6種衛生巾，上面的櫃子則分為「基礎護理」和「恢復清醒」兩個區域，內裡放有小髮夾、棉籤、皮筋、化妝棉等女生常用小物件。

該工作人員又透露，餐廳自今年2月開業以來，已收到不少顧客對其衛生間設計的好評。

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