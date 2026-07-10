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廣西洪災／「水上航母」駛入校園 受困學生瞬間沸騰

中國新聞組╱北京10日電
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7月9日，在廣西貴港市西江教育園區，救援人員使用動力舟橋轉運被困學生。(視頻截圖...
7月9日，在廣西貴港市西江教育園區，救援人員使用動力舟橋轉運被困學生。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

廣西連日強降雨釀成重大洪災，貴港校園成為積水孤島後，官方調派動力舟橋與無人機馳援，已陸續轉移近5000名學生。

廣西連日遭遇由梅莎颱風(又稱美莎克)殘餘環流引發的強降雨，多地災情慘重。南寧市官方9日通報，截至當天11時，全區洪災已造成39人死亡、9人失聯，其中六藍水庫潰口洪災就奪走26條人命。在貴港市，特大洪水與江水頂托疊加，導致西江教育園區淪為積水最深達7公尺的「水上孤島」，1.2萬名師生在斷水斷電中被困三天。面對嚴峻汛情，官方緊急調派大批高科技裝備馳援，全力打通生命通道。

每日經濟新聞報導，災情最危急的廣西物流職業技術學院有近6000名學生受困，在陸路交通徹底中斷之際，中國安能集團調派王牌重型裝備「應急動力舟橋」馳援。這款被網友稱為「機甲平台」與「水上救援航母」的國產裝備，於8日傍晚抵達現場，受困學生瞬間沸騰，「有救了」。救援人員隨即進行模塊化拼接，迅速在水面搭建出一座長60公尺、寬8公尺的巨型浮動作業平台。

這座動力舟橋具備自帶動力、可快速變形的特點，載重達60噸，單次最多可批量轉運500人。當這艘水上巨艦破浪駛入校園的瞬間，沉寂多日的教學樓瞬間沸騰，受困師生們陣陣歡呼，直呼「大國重器帶來穩穩的安全感」。影片曝光後，網民也紛紛留言盛讚「這才是科技改變救援的硬實力」。截至9日中午，已有近5000名學生安全轉移。先前失聯的貴港市高級中學師生，也已由救援船隻全數安全轉移至安置點。

除了水面上的「救援航母」，空中無人機編隊也在這次防汛搶險中大顯神通。中國安能集團出動多架重載無人機，將沙袋與施工器材快速運送至堤壩加固點，並向偏遠受困區域精準空投救生圈、飲用水與藥品。同時，北投低空飛行公司與中國移動廣西公司也啟用30多套無人機場，搭載紅外熱成像、探照燈等設備，在夜間持續開展搜救，並實時回傳高清畫面，為指揮部科學調度提供數據支撐。

貴港市教育局副局長楊兵表示：「學生和老師1萬2000多人全部都要轉出來。能回家的先回家，不能回家的我們有固定地方安置。」目前，雖然水下情況複雜給救援帶來極大難度，但隨著多項科技力量協同發力，災區物資補給與人員轉運效率已大大提升，六藍水庫缺口及下洩流量也基本穩定，災後恢復重建工作正有序推進。

7月9日，在廣西貴港市西江教育園區，救援人員使用動力舟橋轉運被困學生。(新華社)
7月9日，在廣西貴港市西江教育園區，救援人員使用動力舟橋轉運被困學生。(新華社)

精華 FAQ

  • 截至9日11時，廣西洪災已造成39人死亡、9人失聯，其中六藍水庫潰口就奪走26條人命，災情相當嚴重，救援與善後工作仍持續進行。

  • 它是中國安能集團調派的應急動力舟橋，可快速模塊化拼接成浮動平台，自帶動力且載重達60噸，單次最多可轉運500人，因此被稱為「水上救援航母」。

  • 救援單位先以動力舟橋在水面搭建通道，再把學生分批轉運；同時動用重載無人機運送沙袋、器材與物資，並以夜間無人機搜救和回傳畫面協助調度。

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