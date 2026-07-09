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十五五規畫／拚旅遊強國 2030年境內遊花費衝7.7兆

記者賴錦宏／北京9日電
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文化和旅遊部發布《旅遊強國建設「十五五」規劃》，2030年國內出遊總花費達7.7...
文化和旅遊部發布《旅遊強國建設「十五五」規劃》，2030年國內出遊總花費達7.7兆元人民幣。圖為遊客在河北唐山河頭老街景區觀看演出。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國發布旅遊強國「十五五」規畫，目標2030年國內出遊83億人次、花費7.7兆元，並擴大入境旅遊規模、完善公共服務與產業體系。

中國文化和旅遊部近日發布《旅遊強國建設「十五五」規畫》，提出到2030年，中國國內居民出遊人次達到83億，出遊總花費達到7.7兆元人民幣。

澎湃新聞報導，經中國國務院批覆同意，該規畫提出：到2030年，旅遊業高品質發展取得明顯成效，現代旅遊業體系更加完善，旅遊強國建設取得顯著進展。旅遊業的支柱產業地位更加穩固，旅遊業拉動內需、促進就業、活躍市場的作用進一步發揮，旅遊及相關產業增加值占中國國內生產總值比重穩步提升。

規畫指出，民眾的旅遊獲得感、幸福感明顯增強，旅遊公共服務體系不斷完善，民眾旅遊滿意度持續提升，中國國內居民出遊人次達到83億，國內出遊總花費達到7.7兆元，凸顯旅遊普惠性。

該規畫還提到，盼「旅遊國際影響力顯著提升，入境旅遊規模效益不斷擴大」，目標是入境旅遊人次達到1.9億、總花費超過1500億美元。並稱，旅遊在展示中國形象、促進文明交流互鑑方面的作用更加彰顯，參與國際規則制定的能力和影響力不斷提升。

該規畫也明確了統籌優化旅遊空間布局、培育壯大旅遊業發展新動能、豐富高品質旅遊供給、釋放旅遊消費潛力、完善旅遊公共服務、加強對外及對港澳台旅遊交流合作、推進旅遊業高效能治理、健全保障體系等重點任務。

精華 FAQ

  • 核心是推動中國旅遊業高品質發展，強化其支柱產業地位，進一步帶動內需、就業與市場活力，同時提升旅遊公共服務、民眾滿意度與國際影響力。

  • 規畫提出到2030年，中國國內居民出遊人次要達83億，國內出遊總花費達7.7兆元人民幣，藉此凸顯旅遊普惠性並擴大消費拉動效果。

  • 入境旅遊目標是達1.9億人次、總花費超過1500億美元，並強調提升中國形象、促進文明交流互鑑，以及增強參與國際規則制定的能力。

國務院

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