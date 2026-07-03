家族內鬥…雙星鞋業創始人告兒媳奪權 一審敗訴

雙星名人集團創始人汪海。(取材自微信公眾號)

AI摘要 文章摘要整理： 雙星鞋業家族奪權案一審落幕，法院駁回創始人汪海訴求，認定免職與徐英接任董事長的決議有效，雙方後續仍可能持續訴訟。

百年國貨品牌「雙星鞋業」爆發的家族內鬥奪權風波迎來重大進展。雙星名人集團1日公開表示，法院全面駁回了84歲集團創始人汪海的全部訴訟請求，並確認免去其職務、由兒媳徐英接任董事長的臨時董事會決議合法有效。這場老父親與親生兒子、兒媳因「搶公章、逼交權」而鬧上法庭的拉鋸戰，首輪由兒媳取得法律支持。

每日經濟新聞報導，針對這項青島市黃島區人民法院最新的一審敗訴判決，汪海方的工作人員宋女士回應，明確表示「應該會上訴」。而雙星名人集團雖然婉拒採訪，但私下在發文中感嘆，公司自2025年5月以來，歷經了輿論風波與法律訴訟的雙重考驗，新管理團隊頂住壓力探索新路，如今可謂是「喧囂終落幕，塵埃已落定」。

這場家族內鬥的導火線可追溯至2022年的股權變動。當時兒媳徐英控股的公司透過增資，取得雙星名人過半股份成為第一大股東，讓汪海失去絕對控制權。到了2025年4月，汪海的一封公開信讓矛盾徹底白熱化，他憤怒控訴兒子汪軍與兒媳徐英透過「搶奪公章、限制人身自由」等粗暴手段逼迫他交出權力。隨後董事會便發布公告免去汪海職務，汪海隨即反擊並將兒子兒媳告上法庭，雙方展開多起訴訟。

更令人震驚的是，汪海在2026年1月發表公開信，憤而宣布與兒子、兒媳斷絕關係，並列舉九大痛狀。汪海在聲明中痛斥，兒子與兒媳均持有美國身分，他強調：「雙星名人是屬於中國人的民族品牌，絕不能由外籍人士接班！」他更指責對方刻意「去創始人化」，拆除他的頭像、停用其核心商標，甚至對他進行經濟封鎖。汪海最後宣稱要徹底打破血緣接班的傳統，改推行職業經理人制度。

面對這起離奇的豪門恩怨，市場與網路上也掀起熱烈討論。有市場聲音認為，雙星作為上世紀90年代家喻戶曉的「鞋王」，如今正面臨品牌老化、市場份額下滑的困境，這場高調的家族內鬥，不僅嚴重消耗企業轉型的注意力，更讓外界對雙星的品牌信心大打折扣。雙星內部管理層顯然也意識到危機，強調未來將圍繞產品研發、渠道革新與品牌煥新等六大維度，全方位推進轉型升級，試圖讓這家百年老店走出風暴。