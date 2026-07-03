我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

家族內鬥…雙星鞋業創始人告兒媳奪權 一審敗訴

中國新聞組╱北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
雙星名人集團創始人汪海。(取材自微信公眾號)
雙星名人集團創始人汪海。(取材自微信公眾號)

AI摘要

文章摘要整理：

雙星鞋業家族奪權案一審落幕，法院駁回創始人汪海訴求，認定免職與徐英接任董事長的決議有效，雙方後續仍可能持續訴訟。

百年國貨品牌「雙星鞋業」爆發的家族內鬥奪權風波迎來重大進展。雙星名人集團1日公開表示，法院全面駁回了84歲集團創始人汪海的全部訴訟請求，並確認免去其職務、由兒媳徐英接任董事長的臨時董事會決議合法有效。這場老父親與親生兒子、兒媳因「搶公章、逼交權」而鬧上法庭的拉鋸戰，首輪由兒媳取得法律支持。

每日經濟新聞報導，針對這項青島市黃島區人民法院最新的一審敗訴判決，汪海方的工作人員宋女士回應，明確表示「應該會上訴」。而雙星名人集團雖然婉拒採訪，但私下在發文中感嘆，公司自2025年5月以來，歷經了輿論風波與法律訴訟的雙重考驗，新管理團隊頂住壓力探索新路，如今可謂是「喧囂終落幕，塵埃已落定」。

這場家族內鬥的導火線可追溯至2022年的股權變動。當時兒媳徐英控股的公司透過增資，取得雙星名人過半股份成為第一大股東，讓汪海失去絕對控制權。到了2025年4月，汪海的一封公開信讓矛盾徹底白熱化，他憤怒控訴兒子汪軍與兒媳徐英透過「搶奪公章、限制人身自由」等粗暴手段逼迫他交出權力。隨後董事會便發布公告免去汪海職務，汪海隨即反擊並將兒子兒媳告上法庭，雙方展開多起訴訟。

更令人震驚的是，汪海在2026年1月發表公開信，憤而宣布與兒子、兒媳斷絕關係，並列舉九大痛狀。汪海在聲明中痛斥，兒子與兒媳均持有美國身分，他強調：「雙星名人是屬於中國人的民族品牌，絕不能由外籍人士接班！」他更指責對方刻意「去創始人化」，拆除他的頭像、停用其核心商標，甚至對他進行經濟封鎖。汪海最後宣稱要徹底打破血緣接班的傳統，改推行職業經理人制度。

面對這起離奇的豪門恩怨，市場與網路上也掀起熱烈討論。有市場聲音認為，雙星作為上世紀90年代家喻戶曉的「鞋王」，如今正面臨品牌老化、市場份額下滑的困境，這場高調的家族內鬥，不僅嚴重消耗企業轉型的注意力，更讓外界對雙星的品牌信心大打折扣。雙星內部管理層顯然也意識到危機，強調未來將圍繞產品研發、渠道革新與品牌煥新等六大維度，全方位推進轉型升級，試圖讓這家百年老店走出風暴。

精華 FAQ

  • 青島市黃島區人民法院全面駁回汪海的訴訟請求，並認定臨時董事會免去其職務、由兒媳徐英接任董事長的決議合法有效，首輪法律戰由徐英一方獲勝。

  • 導火線可追溯至2022年股權變動，徐英控股公司透過增資取得過半股份。2025年汪海指控對方搶公章、限制自由逼交權，雙方因此鬧上法庭。

  • 集團對外表示尊重司法結果，並稱新管理團隊在輿論與訴訟壓力下持續推進轉型。內部則強調將聚焦研發、渠道與品牌煥新，試圖重建市場信心。

上一則

港片「惡女專業戶」梁珊81歲逝 「富貴逼人」呂魔頭成絕響

下一則

湖南「超薄房」 最窄處僅1門寬 網憂：能放得下床？

延伸閱讀

楊子家族套現28億只罰950萬挨批太少 網：黃聖依離婚「離對了」

楊子家族套現28億只罰950萬挨批太少 網：黃聖依離婚「離對了」
「看到新聞決定查一查」陝西男驗了DNA四次 3個女兒非親生

「看到新聞決定查一查」陝西男驗了DNA四次 3個女兒非親生
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
綜藝真人秀變驚悚秀？李金銘遭10年前寄宿家庭病態糾纏

綜藝真人秀變驚悚秀？李金銘遭10年前寄宿家庭病態糾纏

熱門新聞

中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外