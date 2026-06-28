北京摩天輪天花板來了 99米「大眼京」邀遊客美美出片

6月27日，北京歡樂谷99米「大眼京」摩天輪亮相。（取材自新京報）

北京歡樂谷「大眼京」摩天輪27日起正式對外開放運營，總高度99米，刷新北京摩天輪高度紀錄。這座北京最高摩天輪擁有46個橢圓形觀景轎廂，其中10個為VIP訂製款，可同時容納460人乘坐，完整運行一圈約22分鐘。開放首日吸引大批遊客到場，成為北京新增高空觀景項目。

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北京日報報導，6月27日，北京歡樂谷「大眼京」摩天輪正式亮相。作為北京歡樂谷20周年上新項目，摩天輪從亮相起便受到關注，成為東南四環一帶新的高空地標。

27日一早，景區入口已有遊客排隊，不少人拿起手機拍攝摩天輪。年卡遊客小齊特意約朋友前來體驗，她表示：「在高空中我要美美出片兒！」她此前也一直關注摩天輪建設進度，此次專程前來打卡。

遊客乘坐轎廂後，摩天輪緩緩升起，從高空可看到歡樂谷、瑪雅海灘水公園以及城市建築景觀。摩天輪設置46個橢圓形觀景轎廂，其中10個為VIP訂製款，包含親子、生日、浪漫、超視覺等主題，可滿足不同遊客需求。

遊客文文體驗後表示，自己不敢乘坐過山車，因此選擇摩天輪。她說：「在高空中慢下來，所有的疲憊與煩躁都被治癒了！」她離開轎廂後仍打算再次乘坐。

北京歡樂谷總工程師王濤接受「北京日報」採訪時表示，景區每三年左右會進行一次區域升級改造，在市場調研中，摩天輪一直是遊客最期待的項目之一，提出相關建議的遊客比例達七成。

王濤介紹，此前北京大型摩天輪項目主要集中在石景山遊樂園，具有「合家歡」屬性的摩天輪項目相對較少。考慮到遊客休閒需求以及城市文旅項目的地標效應，北京歡樂谷於2025年冬季啟動「大眼京」摩天輪建設。

據介紹，「大眼京」在設計上採用「人」字底座和純條幅式造型方案。為提升夜間景觀效果，摩天輪條幅數量增加至276根，LED點光源覆蓋面積超過6000平方米。

此外，摩天輪轎廂採用橢圓形設計，增加內部空間。每個轎廂均配備空調與新風系統，艙內溫度維持在21至25攝氏度，方便遊客全年乘坐。建設過程中，施工團隊採取24小時輪班方式，不到半年完成建設。

隨著摩天輪開放，北京歡樂谷同步推出相關活動。27日晚，景區舉行20周年新品發布會、「銀河派對」音樂節演出以及摩天輪燈光秀。夜間，摩天輪將透過燈光效果形成城市夜景展示。

王濤表示，摩天輪項目在全球多個旅遊城市具有吸引遊客、帶動文旅消費的作用。「摩天輪不僅集聚人氣，還能集聚頂級商業、文旅資源。」他透露，景區計畫常態化舉辦摩天輪夜場燈光秀，並借助項目引入更多商業資源與演藝活動，打造新的文旅消費場景。

北京歡樂谷「大眼京」摩天輪27日起正式對外開放運營。（取材自北京日報）