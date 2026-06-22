經血弄髒臥鋪遭求償180元 女告蘭州客運侵犯名譽獲立案

張女士弄髒的床單。(取材自極目新聞)

女子生理期弄髒火車臥鋪被要求賠償180元（人民幣，約26美元）的事件有了新進展，當事女子張女士曾稱蘭州客運段發布的情況說明有不實內容，因此委託律師提起侵害名譽告訴，近日山西省晉城市當地法院已立案。

大風新聞報導，據張女士說明，事件發生於2025年10月9日，當時她搭乘K229次列車過夜，由於生理期周期不規律，上車後突然來生理期，隨身攜帶的衛生棉用完，而列車上也無法購買，因此將衣物墊在身下休息。

隔天中午，張女士發現臥鋪床單被經血弄髒，主動向列車員求助。她稱，列車員告知需自行清洗床單，或依照床單及褥毯價格賠償180元。由於無力負擔賠償金額，張女士選擇自行清洗床單，之後一路站到下車。後來張女士將自己的經歷分享到網路平台，呼籲火車上應販售衛生棉，引發網友熱議。

3月20日，蘭州客運段發布情況說明，對事件經過作出回應。「說明」指出，列車員當時發現張女士站在洗臉間附近，褲子及衣物有大面積血跡，詢問後得知其正值生理期。列車員查看鋪位後，發現床單及褥毯均有血跡，遂告知可自行清洗，或按床單及褥毯定價賠償180元。張女士表示無力賠償，願意自行清洗。

蘭州客運段稱，列車員曾以水桶盛裝溫水，協助張女士浸泡及清洗床單。第一次清洗後仍未完全清除汙漬，張女士再度進行清洗。列車長到場了解情況後，建議停止清洗，改由列車工作人員處理。 張女士在水池清洗床單。(取材自極目新聞)

「說明」指出，張女士隨後自行前往同車廂一處空置下鋪休息。列車員清洗完畢後找到張女士時，發現該下鋪床單也沾染血跡，因此再次進行清洗。之後張女士又坐到車廂邊凳，邊凳坐套也被弄髒。

蘭州客運段表示，整個處置過程中，列車長及列車員未向張女士收取任何賠償費用，公司也未因事件對相關工作人員進行考核或處分。

對於上述說法，張女士表示，她認為情況說明部分內容與實際情況不符，且部分表述具有引導性。今年4月，她委託律師向中國鐵路蘭州局集團有限公司蘭州客運段提起名譽權訴訟，要求對方公開道歉、停止侵權並賠償精神損失。她並表示，晉城市法院已於6月18日正式立案。

事件持續引發討論。有網友表示，「180元沒錢賠，卻有錢請律師，理解不了」；也有人認為「列車長、列車員已經做得很好了，應該表揚」。

另有網友持不同看法，認為列車工作人員面對旅客生理期突發狀況，應優先提供醫療協助與人性化關懷，「還要張女士賠償款，太沒人情了」。也有人質疑，「遇上這樣的問題最先想到的不應該是幫助女生拿到衛生巾嗎？怎麼是洗被單呢？」