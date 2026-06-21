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「卡牌大師」出手了 馬寧首次主哨世界盃 掏出6張黃牌

中國新聞組／北京21日電
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6月20日在美國堪薩斯城進行的2026年世界盃足球賽E組小組賽中，厄瓜多爾隊對陣...
6月20日在美國堪薩斯城進行的2026年世界盃足球賽E組小組賽中，厄瓜多爾隊對陣古拉索隊，來自中國的主裁判馬寧在比賽中出示黃牌。（新華社）

美加墨世界盃小組賽E組第二輪21日登場，由厄瓜多對陣古拉索。本場比賽最受華人球迷關注的焦點之一，莫過於寧領銜中國裁判組亮相，擔任該場比賽主裁。這是有「卡牌大師」之稱的馬寧世界盃首次主哨，全場共出示六張黃牌，其中古拉索隊吃了五張。據了解，馬寧向來堅守「規則至上」原則，他強調，「當我進入裁判這個角色，只專注執行規則。球員的身分、名氣都與判罰無關」。

綜合中新網、紅星新聞報導，厄瓜多與古拉索的這場比賽於北京時間上午8時開踢，由馬寧領銜的中國裁判組執法。除馬寧擔任主裁判外，傅明擔任VAR（視頻助理裁判），周飛則出任助理裁判，三名中國裁判同時亮相世界盃賽場。

本場比賽中，馬寧共出示六張黃牌，更在1分鐘內連續出示兩張黃牌，引起球迷討論，「馬寧1分鐘2黃」、「馬寧 卡牌大師」等話題迅速登上微博熱搜。

▲ 影片來源：YouTube平台＠D_NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

對於馬寧的執法表現，不少網友留言表示，「玩笑歸玩笑，馬寧牌給得一點沒問題」；也有球迷再度提起他多年來「規則至上」的執法理念。

據了解，現年47歲的馬寧出生於遼寧阜新，2011年取得國際足總國際級裁判資格，長年執法中國職業足球聯賽及國際賽事。2023年，他成為首個執法亞洲盃決賽的中國籍主裁判，也因執法風格嚴謹、出牌果斷，被球迷冠上「卡牌大師」稱號。

馬寧此前接受媒體採訪時曾表示，自己始終堅持依照規則執法，在球場上沒有巨星、沒有主客場之分，也不存在個人偏好。他說：「當我進入裁判這個角色，只專注執行規則。球員的身分、名氣都與判罰無關。」包括葡萄牙球星 C羅以及南韓球星孫興慜，都曾在他的執法下領到黃牌。

6月20日，來自中國的主裁判馬寧（左一）向厄瓜多爾隊球員阿爾西瓦爾（右）出示黃牌...
6月20日，來自中國的主裁判馬寧（左一）向厄瓜多爾隊球員阿爾西瓦爾（右）出示黃牌。（新華社）

來自中國的主裁判馬寧在2026年世界盃足球賽中執裁。（新華社）
來自中國的主裁判馬寧在2026年世界盃足球賽中執裁。（新華社）

本屆美加墨世界盃，是馬寧繼2022年卡達賽事後第二次入選世界盃裁判名單。在出征本屆世界盃前，馬寧曾表示：「我們這些年一直在努力，就是想讓大家知道中國裁判有能力站上世界足球的最高舞台。世界盃期間，我們會向世界上最優秀的裁判認真學習，並把寶貴的經驗帶回中國，為中國裁判培養和發展貢獻力量。我們也會全力以赴在世界盃賽場上展現中國裁判的風采。」

根據國際足總世界盃官方微博公布的資訊，馬寧接下來還將擔任小組賽英格蘭對陣加納之戰的第四官員，周飛則出任候補助理裁判。該場比賽將於北京時間6月24日凌晨4時舉行。

精華 FAQ

  • 他擔任厄瓜多對古拉索之戰的主裁判，這是其首次主哨世界盃。全場他共出示六張黃牌，且在一分鐘內連亮兩黃，成為球迷熱議焦點。

  • 本場由馬寧領銜中國裁判組執法，傅明擔任VAR，周飛出任助理裁判。三名中國裁判同時亮相世界盃賽場，顯示中國裁判在國際舞台的參與度。

  • 他長期以執法嚴謹、出牌果斷著稱，並強調只依規則判罰，不受球員名氣與身分影響。包括C羅與孫興慜等球星，都曾在他的執法下領到黃牌。

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