我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

中網紅赴美看世足 曝酒店345美元1晚 WiFi收費「離譜」

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
開幕式門票比鄰座高出許多，「退錢哥」不只當世界盃大冤種，還吐槽美國酒店離譜到家。...
開幕式門票比鄰座高出許多，「退錢哥」不只當世界盃大冤種，還吐槽美國酒店離譜到家。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：何勝赴美看世界盃，抱怨酒店每晚345美元仍要另收WiFi費。
  • 重點二：他為買揭幕戰門票，曾以二手高價支付3632美元，約合人民幣兩萬五。
  • 重點三：從機場打車到酒店與遭出租車宰客，皆反映當地消費高昂離譜。

「退錢哥」何勝20日發文吐槽去美國看世界盃消費太高。他說，打車去酒店花了93美元，入駐345美元一晚的酒店，酒店Wi-Fi居然要收費，也是離譜到家了，美國這地方，沒錢真不行。

大風新聞報導，「退錢哥」5月12日曾發布視頻稱，感覺自己成了「大冤種」，因為他為了看今年美加墨世界盃開幕式，在二手網站花了2.5萬元人民幣買了兩張開幕式門票。從他的視頻截圖來看，原價為370美元/張的門票二手票價高達1816美元/張，他最終花了3632美元（約24855元人民幣）。

該視頻引發球迷熱議，有球迷感嘆：「2萬5的票，不愧是鐵杆球迷『退錢哥』。」

為何會花高價購買世界盃開幕式門票？據報導，何勝坦言：「首先是我自己想看，揭幕戰本身就值得一看；其次我嘗試過通過國際足聯官方渠道買票，但根本買不到，進去全是排隊；最後我現在是自媒體，這場比賽很有流量，我也希望通過現場觀賽，創作有熱度的視頻。去年美國世俱杯我去了，發現物價貴得離譜，比卡達世界盃貴多了，所以今年世界盃肯定要開源節流，盡量能找到贊助覆蓋日常開銷。」

「退錢哥」6月10日剛落地墨西哥機場，就被出租車櫃臺以高出網約車10餘倍的價格宰客，他本人發視頻自嘲並提醒網友避雷，此事迅速登上熱搜。

「退錢哥」吐槽美國酒店345美元一晚，WiFi要收費：離譜到家了；此前落地墨西哥...
「退錢哥」吐槽美國酒店345美元一晚，WiFi要收費：離譜到家了；此前落地墨西哥被騙，溢價5倍買2張世界盃「山頂票」，自稱「大冤種」。（取材自大風新聞）

「退錢哥」吐槽美國酒店345美元一晚，WiFi要收費：離譜到家了；此前落地墨西哥...
「退錢哥」吐槽美國酒店345美元一晚，WiFi要收費：離譜到家了；此前落地墨西哥被騙，溢價5倍買2張世界盃「山頂票」，自稱「大冤種」。（取材自大風新聞）

精華 FAQ

  • 他先是花高價買到揭幕戰二手票，之後又遇到酒店每晚345美元，連WiFi都要另外收費，並且打車費也很高，讓他直呼美國消費太誇張。

  • 何勝表示，自己本來就想看揭幕戰，官方管道也買不到票；同時他身為自媒體，認為現場觀賽有流量，能拍出更有熱度的內容。

  • 他6月10日剛抵達墨西哥機場，就被出租車櫃臺開出遠高於網約車的價格，形同宰客。他隨即拍片提醒網友避雷，事件也迅速登上熱搜。

世界盃

上一則

「老破小」低總價交易火 官媒：買一套收益勝存銀行

下一則

AI短劇掀「買臉」 代理公司收購素人肖像權 1張臉500元

延伸閱讀

華人砸2000元搶門票 交通、住宿成本高漲 免費送竟沒人要

華人砸2000元搶門票 交通、住宿成本高漲 免費送竟沒人要
川普喊貴 華人願斥巨資看世界盃 2張8強賽門票5478元

川普喊貴 華人願斥巨資看世界盃 2張8強賽門票5478元
華人商圈沒等到世界盃紅利 旅館降房價、巴士訂單取消

華人商圈沒等到世界盃紅利 旅館降房價、巴士訂單取消
新澤西看世界盃小組賽最貴 花費等同芝加哥1個月租金

新澤西看世界盃小組賽最貴 花費等同芝加哥1個月租金

熱門新聞

北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯
大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資