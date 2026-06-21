中網紅赴美看世足 曝酒店345美元1晚 WiFi收費「離譜」
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「退錢哥」何勝20日發文吐槽去美國看世界盃消費太高。他說，打車去酒店花了93美元，入駐345美元一晚的酒店，酒店Wi-Fi居然要收費，也是離譜到家了，美國這地方，沒錢真不行。
大風新聞報導，「退錢哥」5月12日曾發布視頻稱，感覺自己成了「大冤種」，因為他為了看今年美加墨世界盃開幕式，在二手網站花了2.5萬元人民幣買了兩張開幕式門票。從他的視頻截圖來看，原價為370美元/張的門票二手票價高達1816美元/張，他最終花了3632美元（約24855元人民幣）。
該視頻引發球迷熱議，有球迷感嘆：「2萬5的票，不愧是鐵杆球迷『退錢哥』。」
為何會花高價購買世界盃開幕式門票？據報導，何勝坦言：「首先是我自己想看，揭幕戰本身就值得一看；其次我嘗試過通過國際足聯官方渠道買票，但根本買不到，進去全是排隊；最後我現在是自媒體，這場比賽很有流量，我也希望通過現場觀賽，創作有熱度的視頻。去年美國世俱杯我去了，發現物價貴得離譜，比卡達世界盃貴多了，所以今年世界盃肯定要開源節流，盡量能找到贊助覆蓋日常開銷。」
「退錢哥」6月10日剛落地墨西哥機場，就被出租車櫃臺以高出網約車10餘倍的價格宰客，他本人發視頻自嘲並提醒網友避雷，此事迅速登上熱搜。
他先是花高價買到揭幕戰二手票，之後又遇到酒店每晚345美元，連WiFi都要另外收費，並且打車費也很高，讓他直呼美國消費太誇張。 何勝表示，自己本來就想看揭幕戰，官方管道也買不到票；同時他身為自媒體，認為現場觀賽有流量，能拍出更有熱度的內容。 他6月10日剛抵達墨西哥機場，就被出租車櫃臺開出遠高於網約車的價格，形同宰客。他隨即拍片提醒網友避雷，事件也迅速登上熱搜。
精華 FAQ
他先是花高價買到揭幕戰二手票，之後又遇到酒店每晚345美元，連WiFi都要另外收費，並且打車費也很高，讓他直呼美國消費太誇張。
何勝表示，自己本來就想看揭幕戰，官方管道也買不到票；同時他身為自媒體，認為現場觀賽有流量，能拍出更有熱度的內容。
他6月10日剛抵達墨西哥機場，就被出租車櫃臺開出遠高於網約車的價格，形同宰客。他隨即拍片提醒網友避雷，事件也迅速登上熱搜。
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