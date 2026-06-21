中網紅赴美看世足 曝酒店345美元1晚 WiFi收費「離譜」

開幕式門票比鄰座高出許多，「退錢哥」不只當世界盃大冤種，還吐槽美國酒店離譜到家。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 何勝赴美看世界盃，抱怨酒店每晚345美元仍要另收WiFi費。

何勝赴美看世界盃，抱怨酒店每晚345美元仍要另收WiFi費。 重點二： 他為買揭幕戰門票，曾以二手高價支付3632美元，約合人民幣兩萬五。

他為買揭幕戰門票，曾以二手高價支付3632美元，約合人民幣兩萬五。 重點三：從機場打車到酒店與遭出租車宰客，皆反映當地消費高昂離譜。

「退錢哥」何勝20日發文吐槽去美國看世界盃 消費太高。他說，打車去酒店花了93美元，入駐345美元一晚的酒店，酒店Wi-Fi居然要收費，也是離譜到家了，美國這地方，沒錢真不行。

大風新聞報導，「退錢哥」5月12日曾發布視頻稱，感覺自己成了「大冤種」，因為他為了看今年美加墨世界盃開幕式，在二手網站花了2.5萬元人民幣買了兩張開幕式門票。從他的視頻截圖來看，原價為370美元/張的門票二手票價高達1816美元/張，他最終花了3632美元（約24855元人民幣）。

該視頻引發球迷熱議，有球迷感嘆：「2萬5的票，不愧是鐵杆球迷『退錢哥』。」

為何會花高價購買世界盃開幕式門票？據報導，何勝坦言：「首先是我自己想看，揭幕戰本身就值得一看；其次我嘗試過通過國際足聯官方渠道買票，但根本買不到，進去全是排隊；最後我現在是自媒體，這場比賽很有流量，我也希望通過現場觀賽，創作有熱度的視頻。去年美國世俱杯我去了，發現物價貴得離譜，比卡達世界盃貴多了，所以今年世界盃肯定要開源節流，盡量能找到贊助覆蓋日常開銷。」

「退錢哥」6月10日剛落地墨西哥機場，就被出租車櫃臺以高出網約車10餘倍的價格宰客，他本人發視頻自嘲並提醒網友避雷，此事迅速登上熱搜。

「退錢哥」吐槽美國酒店345美元一晚，WiFi要收費：離譜到家了；此前落地墨西哥被騙，溢價5倍買2張世界盃「山頂票」，自稱「大冤種」。（取材自大風新聞）

「退錢哥」吐槽美國酒店345美元一晚，WiFi要收費：離譜到家了；此前落地墨西哥被騙，溢價5倍買2張世界盃「山頂票」，自稱「大冤種」。（取材自大風新聞）